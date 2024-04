Candidata Carolina Beauregard denuncia violencia electoral de Morena

La candidata a diputada federal por el Distrito 12 de Puebla, Carolina Beauregard, denunció que a lo largo de este mes de campaña se ha ido incrementando la guerra sucia y la violencia física que ejercen algunos simpatizantes de Morena contra ella y su equipo.

En entrevista con Vicky Fuentes en el programa “Política y Negocios de Radio Altiplano”, que se transmite por El Heraldo Radio, Carolina Beauregard se dijo preocupada porque los candidatos de Morena no saben perder y hacen todo lo que está en sus manos legal e ilegalmente para conservar el poder.

Carolina Beauregard señaló que no solo le preocupan las cosas personales, sino el proceso electoral que se viene y que los poblanos puedan salir a votar en paz y libremente.

La aspirante recordó que sostuvo una entrevista larga con la Guardia Nacional para que ellos determinaran el riesgo que había en la campaña.

Destacó que luego de la entrevista se le comunicó que sí había riesgo por lo que yo había solicitado seguridad.

Indicó que cada vez son más frecuentes la presencia de estos grupos de choque sobre todo en colonias morenistas, donde realiza sus recorridos y aseveró que estas intimidaciones no la van a detner a continuar con su campaña.

Explicó que su distrito es el más grande de la capital, territorialmente.

Dijo que una de las principales quejas de los ciudadanos es que el diputado no regresa a su distrito, por lo que habló de la importancia de tener una casa de enlace en el distrito 12.

“Desde luego es importante la labor legislativa, presentar iniciativas de ley y cabildearlas para que se aprueben, lo que ha sido difícil en esta legislatura y en la pasada porque Morena no dialoga y así nos no lo ha hecho saber, pero también el contacto con la gente...los días que no he estado en sesión he estado en mi distrito”, declaró.