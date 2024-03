AMLO recomienda a partidos políticos que sus candidatos sean revisados por la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los partidos políticos que sus listas de candidatos sean revisados por la Fiscalía General de la República (FGR) ante sospechas de vínculos con el narcotráfico.

En las instalaciones de la 12 Batallón de Infantería, López Obrador dijo que “el que nada debe nada teme”. “Entonces, un candidato no puede, independientemente de lo moral, legalmente ser elegible si tiene antecedentes penales”, manifestó.

Recordó que cuando fue dirigente de Morena “pedimos a la Fiscalía General, entonces Procuraduría, y a todas las instancias, que mandamos la lista de los candidatos, que eso es lo que yo creo que deben hacer los partidos, es una recomendación ‘A ver, aquí están todos los candidatos’ porque no basta con la carta de no antecedentes penales. Y así ya no hay ningún problema”.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que pueden participar en el proceso aspirantes que no estén vinculados con el narcotráfico, aunque refrendó que esta en contra de la reelección.

"El que nada debe, nada teme. Y si no están involucrados, por qué los van a hacer a un lado", dijo.

López Obrador explicó que fue el bloque conservador quien aprobó la reelección. Por el contrario, expresó que, al igual que muchos otros, él se opuso, ya que es maderista y apoya el sufragio efectivo.

