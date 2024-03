Omar García Harfuch: Nosotros no ofrecemos a la gente soluciones mágicas, sino una estrategia clara y probada"

Omar García Harfuch, candidato al senado de la República por la coalición “Sigamos haciendo historia”, dijo que las estrategias de seguridad que presentó la Doctora Claudia Sheinbaum, en torno a su campaña por la Presidencia de la República, han sido probadas en la Ciudad de México, cuando fungió como Jefa de Gobierno.

Nosotros lo que le ofrecemos a la gente y la ciudadanía no son soluciones mágicas sino una estrategia clara que ya ha funcionado, que es a base de mucho trabajo y mucha constancia que tiene que consolidarse

En entrevista con Lupita Juárez para el programa de Noticias de la Tarde por Heraldo TV, el exfuncionario capitalino, dijo que la clave para que estas estrategias de seguridad tengan buenos resultados es que debe haber cooperación entre los tres ordenes de gobierno.

Necesitamos trabajar juntos, las 32 entidades federativas y el gobierno federal con una confianza interinstitucional, homologando criterios entre Fiscalía local y Fiscalía de la República.

García Harfuch acotó que uno de los temas que se trató es el del consolidación de la Guardia Nacional, la cual calificó como necesaria: "nosotros estamos partiendo de una estrategia muy clara que es la coordinación y la suma de esfuerzos y la estrategia probada".

Al asistir a un encuentro con empresarios de la alcaldía Cuauhtémoc, Omar García Harfuch, candidato al Senado de la República por la Ciudad de México, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM), explicó la estrategia: “República segura y con justicia”, y señaló que no hay soluciones mágicas para atender este tema.

Acompañado por la Catalina Monreal Pérez, aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc, García Harfuch reconoció la importancia del sector empresarial no solo en la generación de empleos sino también al mantener vínculos con las autoridades que permitieron atender muchos delitos en la ciudad.

Explicó que no hay soluciones mágicas: “nosotros lo que estamos proponiendo es una estrategia clara, es una estrategia consolidada de mucho trabajo que en una administración no da tiempo de hacer... Cuando hablamos de continuidad nos referimos a fortalecer, consolidar y mejorar lo que ya está funcionando y lo que no funciona redireccionarlo y hacer que funcione”.

“Yo tuve el honor de encabezar el mejor equipo de seguridad que existe; las mejores mujeres y hombres que todos los días, desde hace muchísimos años, sirven a nuestro país con una finalidad: sacar a los delincuentes de las calles, y lo hacen porque verdaderamente les gusta su trabajo”, añadió.

Expresó que en la Policía de la Ciudad de México hay mujeres valientes y extraordinarias “que van a estar cuidando las manifestaciones, que han sido un ejemplo de templanza, de honorabilidad y sobre todo de resiliencia… ellas ahí están cuidando no solo a la población civil sino también a las personas que las han agredido”.

También explicó que la estrategia que implementó la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México tuvo éxito porque ella asumió la responsabilidad de la seguridad sin importar si los delitos eran del fuero federal o fuero común y al otorgar la facultad de investigación a la policía se triplicó su capacidad de operación e hizo posible que hoy se pueda investigar cualquier delito.

Señaló que es una estrategia muy clara para disminuir los delitos de alto impacto y por ello buscan replicar este modelo a nivel nacional en la estrategia: República segura y con justicia, que forma parte de los ejes del proyecto de nación de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo.

García Harfuch indicó que esta estrategia contempla cinco puntos: Honestidad y atención a las causas, replicando programas que aquí en la ciudad permitieron rescatar a jóvenes de la violencia, como Barrio Adentro, entre otros.

También se contempla la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación para disminuir la violencia; coordinación con policías y fiscalías locales; y reforma al Poder Judicial.

En su intervención, Catalina Monreal señaló que ha escuchado a diferentes sectores de la ciudad y la alcaldía Cuauhtémoc; como artistas, empresarios, personal del sector salud, jóvenes y gente que quiere hacer las cosas bien por esta alcaldía.

Explicó que una de las mayores preocupaciones de la población es la seguridad, por lo que destacó que es indispensable tener alianzas con los mejores y para ello pidió la asesoría de Omar García Harfuch en materia de investigación, seguridad y prevención.

El candidato al Senado respondió las inquietudes de los representantes del sector empresarial en materia de extorsión y cobro de piso, protección al turismo y consumo de drogas. Asimismo, los asistentes mostraron su interés de colaborar en las estrategias que permitan brindar un entorno más seguro a los habitantes de esta ciudad.

