"Jorge Álvarez va a meter el gol", señala Laura Ballesteros

El viernes 1 de marzo, iniciaron de manera oficial las campañas electorales entre los aspirantes a la presidencia de la República y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano eligió Jalisco para arrancar su campaña.

Al respecto, Laura Ballesteros, coordinadora de campaña de Álvarez Máynez, dijo que el candidato de MC dará la vuelta en las elecciones, ya que en el inició de su campaña se tuvo una buena recepción por parte de la ciudadanía.

Sigue leyendo:

Sheinbaum inicia campaña en primer lugar

"A partir de hoy me va a conocer México": Jorge Álvarez Máynez

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio que transmite en la frecuencia del 98.5 FM, Ballesteros Mancilla comentó que la campaña de Jorge Álvarez Máynez se va centrar en la promoción por medio de las redes sociales, dejando atrás los actos de la vieja política como los mítines.

No lo están viendo los partidos de la vieja política, pero es que no están viendo que la gente ya no se comunica donde ellos pensaban, con mítines viejo, mítines de acarreados, esto forma parte de la vieja política".