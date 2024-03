¿Quiénes ganarán en Jalisco, Guanajuato y Yucatán este 2024?, esto dicen las encuestas

Después de varios meses de definiciones y algunas semanas más de espera, han iniciado las campañas para la presidencia y algunos de los estados de la República Mexicana. A partir de este día, los aspirantes a gobernar Jalisco, Guanajuato y Yucatán podrán comenzar a difundir sus plataformas de gobierno ante la ciudadanía.

Se prevé que todos los aspirantes comiencen a recorrer sus entidades de forma regular para hacer llegar su mensaje a los ciudadanos y así llegar más fuertes a las urnas. A lo largo de todo el país hay tres fuerzas principales que buscarán ganar la mayor cantidad de territorios: la coalición de Morena, PT y PVEM; la alianza entre el PAN, PRD y PRI, así como Movimiento Ciudadano.

Debido a los intereses y posibilidades que cada una de estas fuerzas de representación popular tiene en cada estado, no en todos los territorios se darán las alianzas.

Jalisco: la tendencia de la encuesta está a favor de Movimiento Ciudadano

Actualmente la gubernatura de Jalisco está en manos de Movimiento Ciudadano y si las tendencias de la más reciente encuesta de Poligrama en conjunto con Heraldo Media Group continúan así, se refrendaría el triunfo de esta fuerza política bajo el liderazgo de Pablo Lemus. Estos son los resultados del estudio de opinión.

¿Quiénes compiten por el gobierno de Jalisco el 2 de junio?

Al igual que en la mayoría de las entidades, los partidos políticos se han agrupado en tres fuerzas principales. La primera es Movimiento Ciudadano, la cual cobijó al empresario y alcalde Pablo Lemus.

Por parte de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Hagamos y Futuro, Claudia Delgadillo fue la seleccionada como la candidata gracias a una serie de encuestas que se llevaron a cabo ante la población.

Laura Haro es la abanderada del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Cómo va la encuesta en Jalisco?

Pablo Lemus: 40.8 por ciento.

40.8 por ciento. Claudia Delgadillo : 33.3 por ciento.

: 33.3 por ciento. Laura Haro : 14.8 por ciento

: 14.8 por ciento No sabe: 11.1 por ciento.

Como en la mayor parte de los comicios, el voto duro no será suficiente para garantizar el triunfo, por lo que los equipos de campaña de los aspirantes se centrarán en consolidar la ventaja y además tratar de convencer a los indecisos, los cuales son suficientes como para ampliar la ventaja del primer lugar o dar la sorpresa a favor del segundo puesto.

Yucatán se prepara para una lucha cerrada

La última encuesta de Poligrama y Heraldo Media Group apunta a que la batalla electoral en el estado de Yucatán sea una de las más cerradas a lo largo de toda la República Mexicana. Con una separación de solamente cinco puntos, el panorama antes de iniciar la campaña pinta para que el 2 de junio se dé un final de fotografía.

¿Quiénes compiten por la gubernatura de Yucatán el 2 de junio?

Del lado del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional se decidió que Renán Barrera fuera el abanderado para tratar de conservar el que ha sido uno de los bastiones más importantes del PAN.

Por parte de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo se presentó a Joaquín "Huacho" Díaz Mena, quien actualmente se encuentra en el segundo lugar de este ejercicio.

Movimiento Ciudadano seleccionó a Vida Gómez para buscar el triunfo para la fuerza naranja. En cuanto al PRD, quien no irá en compañía con la coalición, no se ha definido a ningún candidato, por lo que será necesario esperar a que el partido haga su movimiento.

¿Cómo va la encuesta en Yucatán?

Renán Barrera: 40.1 por ciento.

40.1 por ciento. Joaquín "Huacho" Díaz Mena : 35.6 por ciento.

: 35.6 por ciento. Vida Gómez : 3.8 por ciento.

: 3.8 por ciento. El candidato del PRD : 1.9 por ciento.

: 1.9 por ciento. El 18.6 por ciento respondió: “No Sabe”.

Debido a lo cerrada de la competencia, tanto Morena como el PRI-PAN deberán apuntar a convencer a los indecisos en este proceso electoral. Dominar esta base de votos permitirá acabar con una posible igualdad e inclusive cambiar de manera significativa el resultado.

Guanajuato: la encuesta de Poligrama da la ventaja a Libia Dennise

Guanajuato es uno de los estados que lleva más de 30 años bajo el control del Partido Acción Nacional. No importa el resultado de los comicios, ya que se una u otra forma se hará historia, debido a tres factores que se podrían presentar los comicios.

Con el triunfo de cualquiera de las fórmulas políticas, se tendría por primera vez en la historia de la entidad una gobernadora; en caso de que gane la abanderada panista, Libia Dennise García, se tendrá con el primer gobierno de coalición en el estado y si la victoria es para la morenista Alma Alcaraz o para la emecista Yulma Rocha, se habrá logrado la primera alternancia en décadas.

¿Quiénes compiten por la gubernatura de Guanajuato en 2024?

Por parte del PAN, el PRI y el PRD se decidió nombrar a Libia Dennise García, exfuncionaria del gobierno de Diego Sinhue que busca romper moldes en la política local.

A través del método de la encuesta, la alianza de Morena, el PVEM y el PT decidieron nombrar a Alma Alcaraz como la encargada de llevar las riendas para llegar a las urnas.

En el caso de Movimiento Ciudadano, la elegida para tratar de arrebatarle el cargo a sus rivales fue Yulma Rocha.

¿Cómo va la encuesta en Guanajuato?

De acuerdo con el último estudio de opinión realizado por Poligrama y Heraldo Media Group, la candidata con más posibilidades de quedarse con el triunfo en los comicios es la panista Libia Dennise.

Libia Dennise García : 44 por ciento

: 44 por ciento Alma Alcaráz : 33.5 por ciento.

: 33.5 por ciento. Yulma Rocha , candidata de Movimiento Ciudadano: 6.2 por ciento.

, candidata de Movimiento Ciudadano: 6.2 por ciento. 16.3 por ciento respondió “No sabe”.

La diferencia de casi 10.5 puntos a favor de la García indica una tendencia sumamente favorecedora; no obstante, Alcaraz y Rocha tienen como reto tratar de reducir la brecha durante la campaña, en la cual no solamente buscarán hacerse con el sufragio de los que no han decidido, sino arrebatarle los votos a sus rivales.