Claudia Sheinbaum: oposición pretende la guerra como solución; nosotros proponemos construir la paz

Guadalajara, Jalisco.- En materia de seguridad, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por Sigamos Haciendo Historia, contrastó los dos proyectos que estarán en juego el 2 de junio de 2024.

En un encuentro con medios de comunicación, la aspirante al Ejecutivo por Morena, PT y PVEM, señaló que la oposición le apuesta al regreso de la guerra contra el narco.

"¿Qué proponen en la oposición? Regresar a la época de Calderón, de la guerra contra el narco. Lo he dicho varias veces: ellos pretenden la guerra como solución, la violencia resolverla con la violencia", afirmó.

Asegura que Cuarta Transformación plantea la construcción de la paz

En contraste, Claudia Sheinbaum señaló que en la continuidad de la Cuarta Transformación van por la construcción de la paz en el país.

"¿Qué presentamos nosotros?, ¿qué procuramos nosotros?, ¿qué proponemos nosotros?, seguir construyendo la paz. Es muy distinto y con dos brazos esenciales: "La atención a las causas: los jóvenes que fueron abandonados durante muchos años con el neoliberalismo y la corrupción; y nosotros atender a los jóvenes; y al mismo tiempo avanzar en la 0 impunidad", sostuvo.

Es por ello que señaló que dijo que no se trata de una visión calderonista, en referencia a la política que implementó el expresidente Felipe Calderón.

"No se trata de guerra, no se trata de autoritarismos, eso es una visión calderonista, una visión de la corrupción que hubo en México, Se trata una visión de la paz y tiene que ver de la atención de las causas y justicia en todo el sentido de la palabra, justicia social y un sistema que funcione en el país, y por eso estamos llamando al Plan C", agregó.

También planteó que con Claudia Delgadillo habrá coordinación en seguridad para atender Jalisco. En el encuentro también abordó temas de salud y de medio ambiente, entre otros.