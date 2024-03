Máynez mantendrá austeridad personal si gana la Presidencia de México

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para Presidente de la República, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que de ganar las próximas elecciones seguirá con un gobierno austero en lo personal.

Previo al evento donde tomaron protesta los candidatos y las candidatas de la Ciudad de México, indicó que coincide con una parte del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de tener un gobierno austero, pero solo en lo personal, sin embargo, aseguró que esta austeridad no la exportará a los servicios públicos.

Siempre he coincidido en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el papel que debe de jugar la austeridad en el ejercicio personal, pero yo no creo que esta austeridad se la tengas que exportar a los servicios públicos. Yo creo que los servicios públicos, porque son a los que tiene derecho la gente, tendrían que ser dignos, no austeros, en salud, en educación, que las escuelas públicas deben de ser escuelas dignas, que los hospitales públicos, sean hospitales dignos, que los maestros no deban de sufrir la austeridad, las enfermeras, los enfermeros, las doctoras los doctores”, manifestó frente a los medios de comunicación.