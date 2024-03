Va Alonso Tamez por dejar reparto de programas sociales en manos de un nuevo órgano autónomo

El candidato al Senado por el PRI, a través de la vía de representación proporcional, Alonso Tamez, aseguró que busca llegar a la Cámara alta para proteger la existencia de los órganos autónomos y que incluso propondrá la creación de uno nuevo.

En entrevista con Blanca Becerril, para Reporte H, recordó que estas instancias fueron creadas durante la transición democrática para desmontar el hiperpresidencialismo, por lo que llamó a recordar su origen para promover su defensa.

Entre sus propuestas, adelantó que propondrá el surgimiento de un nuevo órgano autónomo que se encargue de administrar y repartir los programas sociales, para que sea el Estado y no el gobierno el encargado de esta función.

Sigue leyendo:

Estos son 16 Programas del Bienestar del Gobierno: ¿cuál se ajusta mejor a tu situación?

Estos son y para qué sirven los 9 órganos autonómos que AMLO busca desaparecer con reforma

Fija postura contra la militarización

Foto: Especial

Asimismo, señaló que es necesario frenar la militarización del país, pues consideró que la función de las Fuerzas Armadas debe acotarse a la atención a la población en momentos de desastre, así como a la seguridad pública, como lo han hecho desde hace 15 años, lo cual consideró que es entendible debido a que policías estatales y municipales están desmanteladas.

Consideró que darles influencia financiera los ha convertido en un actor político, lo cual puede pervertir su rol y hacer que la Presidencia pierda control sobre ellos.

¿Por qué creamos fricciones entre poder civil y poder militar que en México no existían? (...) dar poder es fácil, pero pedirlo de regreso es difícil.

El aspirante al Senado agregó que su discurso no es en contra de las Fuerzas Armadas, sino únicamente en contra del poder no vigilado, por ejemplo la facultad de espionaje, que consideró que debería aplicarse sólo para "enemigos del Estado", como "grupos subversivos", terroristas y criminales, pero no para opositores, periodistas y defensores de Derechos Humanos.