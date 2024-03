Claudia Sheinbaum: No somos iguales, no condicionamos los programas sociales

Puerto Escondido, Oaxaca.- Los programas sociales de la actual administración no son condicionados a cambio del voto, aseguró la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

La morenista reiteró que no son iguales a los gobiernos anteriores, pues ahora no hay intermediarios para la entrega del recurso.

"Se ha dicho que se están condicionando los programas sociales a cambio de un voto, no somos iguales. Está en la Constitución, son derechos universales, lo que hay es una distribución del recurso sin intermediarios. Le llegan directamente a los adultos mayores o a los jóvenes que están inscritos en la educación media superior o a las personas con discapacidad, es una entrega directa. Es muy distinto a lo que ocurría antes, que sí había una estructura asociada a la compra del voto", explicó en conferencia de prensa.

Critica situación actual del PRI

La morenista se presentó ante simpatizantes de Oaxaca. Foto: Especial

En días pasados, la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, pidió al Instituto Nacional Electoral iniciar una campaña de difusión para aclarar que los programas sociales son del Gobierno, mas no de un partido político.

En el encuentro con los medios de comunicación, Claudia Sheinbaum aprovechó para criticar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Yo creo que habría que preguntarse por qué tantos priistas ya no están en el PRI, qué pasó con el PRI, qué pasó con el PRI que por primera vez en la historia no tiene candidato a la Presidencia de la República. Qué pasó con el PRI que por primera vez en la historia hay personas que no se sienten identificadas con el PRI", cuestionó la candidata.