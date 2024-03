Combate a inseguridad que propone Xóchitl Gálvez permitirá recuperar inversiones y turismo: Santiago Creel

Santiago Creel Miranda, coordinador de campaña de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón X México, explicó que una de las propuestas que impulsa Xóchitl Gálvez, que es el combate a la inseguridad, tiene también como objetivo mejorar las condiciones económicas del país, pues este rubro está relacionado con las inversiones.

"Las inversiones ya no llegan como quisiéramos. Si no hay inversiones la economía no crece, si no hay inversiones no hay fuente de empleos, si no hay inversiones no hay pago de impuestos, si no hay inversiones todo lo que es el desarrollo del país y su bienestar retrocede", aseveró.

En entrevista con Roberto Aguilar, para Tiempo de Negocios, de Heraldo Media Group, aseguró que de acuerdo con mediciones del Inegi tres cuartas partes de los mexicanos consideran que viven en un país inseguro.

"Esto nos hace responder con una propuesta muy clara de recuperar territorios cedidos al crimen organizado", aseguró y agregó que estas organizaciones controlan a los "criminales de las calles", como extorsionadores, narcomenudistas, secuestradores y asalantantes de transporte y transporte de carga.

Otro rubro económico en el que advirtió que la inseguridad afecta la economía es el turismo, pues advirtió que "los propios países extranjeros emiten recomendaciones para que no se realicen visitas" al país.

Asimismo, detalló que otro gran tema nacional que atenderá Gálvez es la recuperación del sistema de salud, pues aseveró que está quebrado.

Consolidan equipo de campaña

De cara al primer debate entre candidatos a la Presidencia, el 7 de abril, Creel Miranda recordó que Xóchitl Gálvez ratificó al equipo que la acompaña, comenzando por él mismo como coordinador general de la campaña, así como a Max Cortázar, encargado de comunicación social. Ambos, dijo, mantienen trabajo conjunto con Kenia López Rabadán, jefa de Oficina; Rubén Moreira, coordinador territorial, y Armando Tejeda, coordinador operativo.

De este modo, dijo, se están consolidando áreas operativas dentro de la campaña para que la candidata presidencial llegue con fuerza al debate, el cual dijo estar convencido que ganará la hidalguense.

Critica estrategia de abrazos no balazos y acento en prevención

Posteriormente, en entrevista con Adriana Delgado, para El Dedo en la Llaga, de Heraldo Radio, consideró que el crimen es algo que padecen todos los mexicanos, pues controla desde los precios, exige derecho de piso y en situaciones más graves que ocurren día a día comete desapariciones y otros crímenes.

"Está esto desbordado, hay territorios controlados, solamente ellos (los criminales) deciden lo que pasa y lo mismo pasa en los penales (...) no se puede enfrentar a la violencia con una estrategia pasiva de abrazos no balazos", aseveró.

Creel Miranda aseguró que es necesario aplicar la ley para que los delincuentes tengan presente que "el que la hace la paga". Aseguró que la parte preventiva, que es donde este gobierno ha puesto el acento, no ha dado resultados, pues debe aplicarse focalizadamente.