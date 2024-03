Hay mentira en el PAN: carga Sheinbaum tras votación por terapias de conversión

Gómez Palacio, Durango.- En el PAN hay mentira, porque se presentan con lo que no piensan, advirtió la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la morenista criticó la postura del blanquiazul por votar en contra de la prohibición de las terapias de conversión.

Hay mentira, hay mentira, porque se están presentando no con lo que piensan, porque también en las terapias de conversión de la Ciudad de México votaron en contra (...) en particular, en este caso, que digan la verdad, que digan lo que piensan, que no simulen, para que la ciudadanía pueda tomar una decisión.