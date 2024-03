No hay que tenerle miedo a las universidades, hay que responderles: Taboada

En un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, el candidato de Va X la Ciudad de México (PAN, PRI y PRD), Santiago Taboada, compartió su experiencia, respondió cuestionamientos y se mostró dispuesto a modificar sus propuestas en caso de que así lo requiriera la ciudadanía.

Ante un auditorio lleno con un quórum estudiantil que también se trasladó hasta las escaleras cercanas al recinto donde se llevó a cabo el encuentro, el aspirante detalló su plan de trabajo, el cual denomina “Las 5 de Taboada”, propuestas en las que incluye una estrategia para atender la crisis de agua, blindar la CDMX, ofrecer mejores servicios de salud, una “cancha pareja” para las capitalinas, mejorar la movilidad, así como incubadoras para jóvenes, vivienda accesible y una extensión en los horarios de la vida nocturna y los servicios de transporte.

No obstante, la dinámica de la Ibero requirió que Taboada Cortina respondiera algunas de las preguntas del estudiantado, quienes, a pesar de recibirlo con porras y aplausos, también lo cuestionaron duramente sobre el Cartel Inmobiliario, sus propuestas hacia la comunidad LGBTIQ+ y los derechos de las mujeres.

No hay que tenerle miedo a las universidades, hay que responderles. (…) Todas (las instituciones) tuvieron sus cuestionamientos y preguntas, va a seguir pasando y con mucho gusto vamos a seguir contestando, dando la cara.

"No voy a hacer lo que me hicieron"

Foto: Especial

En el encuentro, Taboada Cortina afirmó que en caso de ganar las elecciones va a utilizar las instituciones y recursos ya existentes para escuchar a todos los alcaldes, sin importar su partido o afiliación.

“Yo no voy a hacer lo que a mí me hicieron, yo no les voy a quitar presupuesto, yo no los voy a perseguir, yo lo que voy a hacer es ponerme a trabajar por la ciudad. Yo me voy a quitar de esta idea que llevamos seis años en donde si eres de acá no sirves absolutamente para nada o si eres de acá te vuelves mi enemigo, eso no puede pasar en una ciudad en donde la decisión que toma la gente es una decisión libre y soberana”, sostuvo.

Por ello, indicó que promoverá más sesiones de cabildo para saber las necesidades particulares de cada alcaldía y atenderlas de manera coordinada para fomentar el bienestar de la población.

No puedes castigar presupuestalmente en función de qué partido eres, no tiene razón de ser porque no castigas al que es alcalde o alcaldesa, castigas a la gente que ahí vive y que por cierto ahí paga sus impuestos.

Asegura que desorden inmobiliario no es exclusivo de BJ

Foto: Especial

Respecto a los señalamientos de pertenecer al Cartel Inmobiliario, Santiago Taboada se dijo tranquilo, ya que a pesar de la persecución que ha vivido en los últimos tres años, no le han podido acreditar culpabilidad alguna.

“Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie. (…) Estoy con la conciencia tranquila, a mí no me han podido acreditar nada”, expuso.

Además, mencionó que el llamado Cartel Inmobiliario no es exclusivo de Benito Juárez y afirmó que es el resultado de un mal diseño de la Ciudad, ya que el problema se ha repetido en diversas demarcaciones, por lo que insistió en que su objetivo será poner orden y evitar la persecución política.

“Es un problema, no estoy negándolo, pero no solamente existe en Benito Juárez, es un problema de diseño de la ciudad. Esta patraña, esta narrativa que crearon fue por dos razones, porque todo empezó en el 2021. Llevan tres años persiguiéndome, se metieron a mi teléfono, se metieron con mi familia. (…) Lo que queremos es que haya orden y no persecución como la que me hicieron. Todo partió casualmente de que en el 2021 ellos pierden la ciudad, ellos llevan gobernando la ciudad 27 años, los grandes proyectos los autorizaron ellos”, enfatizó.

En ese sentido, el aspirante se deslindó de la construcción de un edificio arriba de la Línea 12 del Metro, ya que aseveró que esa es una falta de planeación de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

“Esa es la falta de planeación, la Secretaría de Desarrollo Urbano sigue expidiendo usos de suelo arriba del Metro y la última expedición que hizo fue precisamente a finales de este sobre un predio que debió primero haber hecho un estudio de la profundidad que tenía sobre la Línea 12, esa es la realidad”, afirmó.

Se posiciona sobre comunidad LGBTIQ+, ILE y lenguaje incluyente

Foto: Especial

Luego de ser cuestionado por la falta de propuestas hacia la comunidad LGBTIQ+, el abanderado de la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD, mencionó que ya prepara un acuerdo que será signado con grupos de dicho sector para el respeto a sus derechos.

Asimismo, explicó que contempla un plan de trabajo que también ofrezca soluciones para la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras y salubres, “ni un derecho para atrás, se los digo aquí y lo sostengo”.

En cuanto a las propuestas para la comunidad LGBTIQ+, explicó que su objetivo principal es devolver el presupuesto en materia de salud que le quitaron a las clínicas especializadas, así como evitar la impunidad en casos de agresión.

Tras ser acusado por no usar un lenguaje incluyente, el aspirante agradeció el comentario y se dijo dispuesto a modificar su léxico, así como su agenda para no dejar a nadie atrás.

Agradezco que todo lo que nos podamos equivocar nos corrijan, para eso estamos.

Aunado a ello, descartó el acarreo de estudiantes y se mostró dispuesto a responder cualquier cuestionamiento para fomentar el voto consciente.

“Desconozco eso y si fue lo condeno completamente. Yo estoy aquí, no me he ido a esconder, no me he parado un solo segundo, yo estoy aquí respondiéndoles de frente a todos ustedes, a sus cuestionamientos, dudas e inclusive muchos de ustedes con militancias ya definidas, pero es parte del respeto que ustedes merecen”, finalizó.