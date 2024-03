Claudia Sheinbaum propone diálogo para la jornada laboral de 40 horas

En México hay una propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales; ante esto, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por la colación Sigamos Haciendo Historia, indicó que era importante dialogar sobre este tema.

Durante su visita a Tamaulipas, la Dra. Sheinbaum indicó que de ganar las elecciones presidenciales del 2 de junio, promoverá un diálogo entre el Gobierno, el sector empresarial y la representación de los trabajadores, así como se desarrolló la negociación del incremento al salario mínimo.

“El tema de la semana de 40 horas tenemos que hacerlo igual, sentarlo en una mesa de trabajo y tomar esa decisión de manera consensuada, de tal manera que no haya despidos, que no haya otra cosa, que no disminuya el salario”, expuso candidata a la presidencia por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo.

Claudia Sheinbaum durante su gira de campaña. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum

¿Qué propone Claudia Sheinbaum en materia de trabajo?

Con respecto a sus propuestas nacionales en materia de trabajo, Sheinbaum plantea es que el salario mínimo a nivel nacional alcance en 2026 al menos dos veces la línea de pobreza por ingresos urbano. En este sentido, la meta para 2030, es que dicho salario alcance el máximo histórico en 1976.

“El salario mínimo de 2030 será suficiente para que una familia tenga acceso a los productos básicos y una vivienda digna, y será el salario mínimo más alto en la historia de México, alrededor de 2.5 canastas básicas”, indicó Claudia Sheinbaum en su texto “100 Pasos para la transformación”.

Sumado a que propone que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Canasami) cuente con facultades para revisar la concentración que existe en los mercados laborales de las diferentes entidades, municipios e industrias del país, así como para perseguir y multar empresas que no cumplan con el pago del salario mínimo.