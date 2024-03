Si no me pueden decir nada es porque no hay nada: Salomón Chertorivski

El candidato por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano, sostuvo que si los candidatos, Clara Brugada y Santiago Taboada no le dijeron nada durante el primer debate chilango, fue porque no hay nada que criticar contra él.

“Creo que hay que destacar otra cosa relevante, si no me pueden decir nada es porque no hay nada, porque a diferencia de como se echan entre ellos que contratista hizo que, quien de sus amigos está vinculado a proceso, a mi no hay una cosa que me puedan decir, no hay una crítica que me puedan hacer y por ello, con toda puntualidad y toda claridad les puedo decir, hoy ganamos”, sostuvo.