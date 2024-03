En Vivo: Primer debate a la gubernatura de Jalisco

Expresó sus condolencias para la familia de Humberto Amezcua. Comienza su mensaje remarcando la necesidad de un cambio: "vengo a resolver, no necesitamos ánimo, necesitamos propuestas". Añade que es defensora de las causas justas, y sigue los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Propone coordinación con el gobierno federal, pues acusa que Enrique Alfaro tiene "aislado al estado" y señala que es la única que puede coordinarse con Claudia Sheinbaum.

Propone crear Pilares y fortalecer las policía y remarca que Claudia se escribe con "C" de coordinación.