Clara Brugada llama a construir un gobierno democrático con poder ciudadano y popular

Ante más de diez mil personas, integrantes y representantes de organizaciones sociales que se dieron cita en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, llamó a los movimientos urbanos y sociales de la Ciudad de México a construir un gobierno democrático con poder ciudadano y popular.

"Queremos que la ciudadanía se organice, que levante causas y demandas, que luche; no es solo para ganar gobiernos democráticos, construyamos poder ciudadano y poder popular en la Ciudad de México, y para eso ustedes se pintan solos", afirmó Clara Brugada.

Destacó que es hora de reconocer y valorar a los movimientos populares, y demostrar su importancia en las transformaciones sociales de la Ciudad de México, como históricamente lo han hecho.

Clara Brugada, subrayó que es momento de que los movimientos populares de la capital saquen la casta para defender sus derechos y participar decididamente en el próximo proceso electoral, y los llamó a multiplicarse y convencer -por voluntad propia- a por lo menos diez personas más por cada miembro de sus organizaciones, para que continúe la Cuarta Transformación.

"Es el momento de crear la revolución de las conciencias. Compañeras y compañeros que forman parte de estos movimientos populares, yo les pido a todas y todos ustedes, a los dirigentes y representantes, que ahora nos multipliquemos, primero por decisión propia, así que vamos a demostrar este 2 de junio que los movimientos sociales pueden convertirse en poderosos movimientos transformadores", resaltó.

La candidata morenista calificó a los actuales movimientos populares como herederos y artífices de la lucha por derechos y de los cambios democráticos recientes impulsados en la capital, definidos principalmente en la Constitución de la Ciudad de México y en la consolidación de una democracia más participativa.

El agua en la Ciudad de México no se privatizará

"Necesitamos de los movimientos populares que se han organizado históricamente para transformar su vida, de los que han aprendido que lo público está por encima de los intereses privados; es momento de que los movimientos populares le den una clase de democracia y organización a esta Ciudad de México", aseveró.

Brugada Molina señaló que el agua en la Ciudad de México no se privatizará, porque la Cuarta Transformación triunfará el próximo 2 de junio. "Porque vamos a ganar las elecciones, porque la gente quiere que sigan los cambios que le den futuro y bienestar, no cambios al pasado, no saltos para retroceder", afirmó.

Las y los representantes de las organizaciones populares entregaron a Clara Brugada una serie de propuestas que serán incluidas en su Proyecto de Gobierno, las cuales se realizaron mediante un exhaustivo ejercicio colectivo y que contemplan temas como la defensa del suelo de conservación, planeación urbana, defensa del agua y vivienda sustentable.

En el encuentro estuvieron presentes la candidata al Senado, Ernestina Godoy; el presidente de Morena en la capital, Sebastian Ramírez; Francisco Chíguil, Jaime Rello y representantes de organizaciones como la UPREZ, Frente Amplio de Unidad, Sindicato Mexicano de Electricistas, Patria Nueva, Perspectiva de Izquierda Nacional, entre otras.

