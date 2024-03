Equipo de Claudia Sheinbaum convoca a los Diálogos por la Cultura Morelos

El equipo de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) convocaron a los Diálogos por la Transformación: Cultura en Morelos, los cuales se realizarán el próximo 18 de marzo.

Dicho foro se realizará en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano a las 11:00 horas, con el objetivo de generar un análisis profundo sobre la situación actual de la cultura en el estado, así como el planteamiento de soluciones y propuestas desde una perspectiva de derechos humanos.

Entre los invitados al evento se encuentran el doctor Carlos Barreto Zamudio, director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como Susana Harp y Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas. Aún no se confirma la presencia de la exmandataria capitalina (diciembre del 2018 a junio del 2023), Claudia Sheinbaum.

Continúan diálogos por la transformación

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México por Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, ha realizado diversos ejercicios de este tipo alrededor de la República, con el objetivo de incluir a científicos, empresarios, especialistas y al pueblo en la conformación del proyecto de nación.

En el caso de los que se realizarán en Morelos se tratarán diversos temas como el papel del estado como rector de la política cultural, así como las vías para fortalecer y atender las necesidades pendientes en ambos sectores.

Claudia Sheinbaum encabezando diálogos por la transformación Foto: Archivo

"No se trata de que estemos de acuerdo en todo, no queremos pensamientos homogéneos, para eso es la democracia, lo importante es continuar dialogando, por eso este ejercicio Diálogos por la Transformación. Me siento orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mujer y orgullosa de ser mexicana, y vivir esos momentos maravillosos que vive nuestra patria”, expresó