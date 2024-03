Se compromete Sheinbaum a consolidar Tren Maya

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.- La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se comprometió a consolidar el proyecto del Tren Maya.

En un mitin en el Centro Deportivo Cecilio Chi, la morenista enfatizó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el tren de pasajeros, por lo que le corresponde el de carga.

"¿Qué más vamos a consolidar? No nos vamos a olvidar del Tren Maya, el Presidente ya hizo el Tren de pasajeros, pero nos falta todavía el tren de carga, que va a ir por la misma ruta del tren de pasajeros. Porque el tren de carga va a ayudar también no solamente al turismo, no solamente al transporte, sino al desarrollo de todo el sureste", explicó ante miles de simpatizantes.

Tren Maya busca potenciar desarrollo del sureste mexicano

Foto: Antonio Nava

Se construirán aproximadamente 1,525 km de vías férreas que atravesarán los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo beneficiando el desarrollo en la región y en la calidad de vida de los habitantes.

En la asamblea informativa, Sheinbaum planteó un nuevo programa social, que consiste en un apoyo mensual a las mujeres de 60 a 64 años de edad.

"A ver dónde está en los libros de historia ese trabajo que hacemos las mujeres, porque es igual de importante que otros trabajos, entonces ahora vamos a reconocer ede trabajo", explicó.

La candidata presidencial aprovechó para explicar algunas de sus propuestas del proyecto de gobierno 2024-2030.

Por la tarde estará visitando Playa del Carmen y Cancún, Quintana Roo, como parte de sus actividades en el día 13 de campaña.

Están buscando otras formas: Sheinbaum acusa intento de fraude electoral

La oposición está buscando regresar al poder, incluso a través de un golpe de estado técnico, señaló la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Tras su arribo al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, la morenista enfatizó que los opositores ven una posibilidad en la posible anulación de las elecciones

"Es una posibilidad para ellos como ven que no tienen posibilidad de reconocimiento del pueblo de México, porque ellos están muy abajo en el conocimiento popular, entonces están buscando otras formas, porque quieren regresar al poder.

"Pero el pueblo está participando de una manera masiva, entonces hay que llamar a todos y todas a participar de manera masiva para que sean unas elecciones ejemplares", sostuvo.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el grupo conservador y las autoridades electorales y judiciales preparan un “golpe técnico” o un “fraude electoral” para las elecciones presidenciales del 2 de junio próximo.

-¿Apuestan a la nulidad de las elecciones? -cuestionó la prensa.

"Pues eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Y mis libertades, y cuáles son sus fundamentos. Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad o mis funciones como presidente que tengo que garantizar que el país se desenvuela en un país o ambiente de justicia, de legalidad, de democracia, pero así están.

"Quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos. Van a dar un golpe de Estado técnico, van a hacer un fraude electoral desde los tribunales desde el Poder Judicial", dijo.

López Obrador advirtió que le van a hacer caso a Claduio X. González, por ejemplo.

¿Qué actividades tendrá Claudia Sheinbaum este 13 de marzo?

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición "Juntos Sigamos Haciendo Historia" a la presidencia de la República, estará de visita en Quintana Roo.

La morenista tendrá tres actividades en el estado peninsular.

Las actividades que tendrá son las siguientes:

12:00 hrs (local). 11:00 hrs (CDMX). La candidata Claudia Sheinbaum tiene mitin en “Felipe Carrillo Puerto”. Lugar: Centro deportivo Cecilio Chi

15:30 hrs (local). 14:30 hrs (CDMX). La candidata Claudia Sheinbaum tiene mitin en Playa del Carmen. Lugar: Explanada Municipal

18:30 hrs (Local). 17:30 hrs (CDMX). La candidata Claudia Sheinbaum tiene mitin en Cancún. Lugar: Malecón Tajamar

Con información de Carlos Navarro e Iván Saldaña