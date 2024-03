Propone Taboada simplificar trámites de vivienda para dar certeza a propietarios y quitar trabas a compradores

Con el fin de evitar la corrupción en la capital, el candidato de Va X la Ciudad de México a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, propuso modernizar el Registro Público de la Propiedad y simplificar los trámites para ofrecer una mayor certeza jurídica en materia de vivienda e inversión.

Durante una reunión con integrantes del Colegio de Notarios, el aspirante de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD, afirmó que actualmente existe un grupo organizado dedicado a invadir predios, por lo que urgió poner la tecnología a favor de la causa para evitar este tipo de casos.

Foto: Especial

Asimismo, señaló que la compra de vivienda se ha detenido debido a los altos costos en el impuesto de la adquisición de inmuebles y eso ha frenado el desarrollo económico de la ciudad.

“Hay un déficit de viviendas en la Ciudad de México. La gente muchas veces por falta de recursos, por no alcanzar esta condición, no puede escriturar su casa, no puede llevar a cabo una compra-venta y entonces empiezan todos los problemas de certeza, de seguridad jurídica, empezamos a encontrar estos contratos privados que terminan revolviendo más las cosas”, apuntó.

Ve un "laberinto sin fin"

Foto: Especial

En su mensaje, destacó que la excesiva tramitología desincentiva la inversión y compra de vivienda, por lo que es necesario reducir dichos esfuerzos para promover mejores condiciones para los capitalinos.

“Tantas ventanillas han provocado que esto sea un laberinto sin fin y se lo dice alguien que gobernó una alcaldía seis años; mientras sigamos poniéndoles requisitos, trabas, trámites, pues por eso los costos de la vivienda en la ciudad, por eso la problemática para que la gente pueda tener certeza de sus trámites, inclusive, quienes invierten en esta ciudad van a seguir metidos en ese problema mientras no reduzcamos los tiempos”, expuso.

Ante ello, reconoció la labor que realizan los miembros de la institución durante sus recorridos por las distintas alcaldías para poner a disposición de los capitalinos distintos servicios legales a bajo costo e invitó a los presentes a contribuir con el desarrollo de la Ciudad de México.