Primer sistema de cuidados lo tendrá la UNAM, promete Clara Brugada

La candidata a la jefatura de gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada anunció y se comprometió a que en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM se implementará el primer Sistema Público de Cuidados, que tiene como propósito transformar la infraestructura y espacio público urbano “para garantizar que las mujeres se libren mucho trabajo y de tareas de cuidar”.

En una reunión con mujeres académicas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Brugada Molina pidió a quienes integran este gremio “volar las banderas de reconocimiento y de revaloración de la tarea de los cuidados” en la capital.

“Hay una infravaloración de la tarea de los cuidados. La propias mujeres dicen no trabajamos pero lo dicen no porque no haya un esfuerzo físico, sino porque no reciben un dinero a partir de ese trabajo”, apuntó.

Promoverá esparcimiento de mujeres

Foto: Especial

Por ello, dijo que este sistema público busca impulsar acciones y actividades que permitan esparcimiento para las mujeres trabajadoras y estudiantes de esta universidad.

Resaltó que este proyecto contempla construir la red más grande de Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, casas de día para los adultos mayores, centros de rehabilitación para personas con disparidad, lavanderías, comedores comunitarios, entre otros.

Recordó a las asistentes que hay tres erres para este sistema revalorización, redistribución de las tareas y reducción de las horas de trabajo o cuidado.

“Para mí, a diferencia de mis contrincantes, este no es un tema de moda, hay que ver la congruencia. Soy la única mujer y la única que tiene la experiencia de gobierno y que entrega resultados exitosos de gobierno”, puntualizó.

Finalmente reiteró que habrá programas sociales “desde la cuna hasta la universidad”.

Clara Brugada asegura que está lista para ganar el debate electoral

Foto: Especial

Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, aseguró que está lista “para ganar el debate electoral”, que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de marzo a las 20:00 horas.

Asimismo, afirmó que va a ganar el próximo 2 de junio pese a que la oposición “ande diciendo que ya nos empataron, vamos arriba con dos dígitos”.

“Lista para ganar el debate y ganarle elección. Vamos arriba, aunque ellos quieren meter una dinámica de que ya nos empataron y eso es una mentira. Vamos arriba con dos dígitos y vamos a ganar en esta ciudad”, resaltó.

Pide campaña civilizada y no retirar propaganda

En entrevista tras sostener una reunión con mujeres académicas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), la exalcaldesa de Iztapalapa llamó a sus contrincantes a mantener en las calles de la Ciudad de México una campaña electoral civilizada, y evitar retirar propaganda que han colocado en diversas vialidades.

Pidió al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ser mediador de este tipo de acciones que permiten mantener informada a la ciudadanía.

Creo que se puede a través del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y se puede garantizar hacer una campaña pacífica, civilizada, digna para esta gran ciudad.

Omitió responder si su equipo ha retirado propaganda, y dijo que el objetivo de la campaña es garantizar “que todos tengan libertad de poner en todos lados y evitar cualquier situación de que te los quiten”.

Habra coordinación para combatir narcomenudeo en CU

En otro tema, la aspirante puntualizó que tendrá coordinación con la Universidad Autónoma de México (UNAM) para combatir el delito de narcomenudeo en Ciudad Universitaria.

Reitero que la incidencia delictiva en la capital ha bajado en más del 50 por ciento, y es que el objetivo de su administración continuará por velar por la tranquilidad de los capitalinos.

“La UNAM pues es un un espacio autónomo y tiene que haber mucha coordinación. Es decir, tenemos que tener con las autoridades de las universidades públicas coordinación para poder atender cualquier tema de estos, pero eso es coordinación”, concluyó.

Clara Brugada: estas son las actividades que tendrá hoy 12 de marzo

Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición "Juntos Sigamos Haciendo Historia", tendrá cuatro actividades este 12 de marzo en la capital del país.

La morenista iniciará sus actividades a las 9:00 horas y culminará a las 19:00 horas.

Clara Brugada tendrá su primer evento a las 9:00 horas en un Conversatorio con mujeres académicas del STUNAM, en la Dirección General del Personal, ubicada en Avenida Universidad, CU, Coyoacán.

A las 16:00 horas, estará en Asamblea Territorial Coyoacán, en Parque Ecológico Huayamilpas, ubicado en Rey Nezahualcóyotl esquina Yaquis s/n, col. Ajusco Huayamilpas, 04300.

A las 17:30 tendrá otra Asamblea Territorial Coyoacán pero ahora en la Explanada San Francisco Culhuacán, ubicada en Prolongación Miguel Hidalgo, San Francisco Culhuacán de Santa Ana.

Finalmente a las 19:00 horas estará en la Asamblea Territorial en Iztapalapa, en la Plaza Comunitaria Cananea.