Sonia Pérez Pérez: "Los candidatos deben hacer el llamado al voto siempre al marco de la ley"

Sonia Pérez Pérez, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), detalló que con el arranque de las campañas electorales los candidatos podrán exponer sus propuestas y hacer un llamado al voto pero siempre en el marco de la ley, en entrevista para "Noticias de la Mañana" para El Heraldo Televisión de El Heraldo Media Group.

Precisó que las campañas sirven para que los candidatos den sus propuestas específicas sobre lo que van a hacer en caso de acceder a un cargo público y llamen a votar abiertamente a la ciudadanía, refirió que ya pueden colocar propaganda en diferentes lugares así como dar a conocer mediante spots de radio y televisión sus iniciativas.

"Únicamente pueden colocar propaganda en lugares permitidos", señaló Sonia Pérez Foto: El Heraldo de México

Sonia Pérez Pérez alertó que está prohibido el condicionamiento del voto

La consejera del IECM alertó que la ciudadanía debe estar consciente de lo que está prohibido como el condicionamiento del voto, que los programas sociales no se pueden difundir ahora aunque si se pueden ejecutar "pero no difundir ni condicionar" y que la propagando no se puede colocar en edificios públicos porque ahí trabajan servidores públicos y ellos deben mantenerse imparciales.