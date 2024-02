Jucopo avala conformación de comisión de vigilancia de elecciones e invitan a titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, resolvió por unanimidad crear una Comisión para la Vigilancia de las Elecciones que estará conformada por integrantes de las diversas fracciones parlamentarias.

El presidente de la JUCOPO, Jorge Romero informó que la conformación de este grupo de trabajo, que tendrá un voto ponderado, se resolvió el pasado miércoles, con la finalidad que dentro de sus facultades, puedan analizar lo que pasa en los comicios venideros.

Se recalcó la necesidad de abordar el tema de la violencia ya que además de la integridad de los que participan en la contienda

“Obviamente este año habrá una elección presidencial y habrá de ser pues evidentemente la prioritaria, la principal, pero sería una junta de trabajo, un grupo de trabajo para el análisis de todas las elecciones, para que, desde el Poder Legislativo, muy conscientes de nuestras facultades y de nuestros alcances, pero para que también las voces de la Cámara de Diputados y de Diputados podamos opinar y podamos, como lo dice su nombre, vigilar lo que está pasando en estas elecciones”, señaló.

Indicó que otro acuerdo que se tuvo en la JUCOPO y que ya se formalizó, es la invitación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para que los acompañe, formalmente el 20 de febrero, para hablar de la seguridad en las elecciones y de lo que está pasando en todo el país, sin afán de politizar.

“Ser candidata o candidato ya es un deporte de alto riesgo en este país"

“Se invita a la secretaria de Seguridad Ciudadana para que nos platique. No viene a que la critiquemos. No, no viene a que posicionemos políticamente cada partido y no escuchemos, viene exactamente lo contrario. Viene a que nosotros le escuchemos a ella, bienvenido, querido vicecoordinador, viene para que la escuchemos nosotros a ella y en verdad le ofrezcamos nuestro apoyo en todo aquello que podemos ofrecerlo. Nadie quiere, es solamente de una persona vil, el querer politizar el tema de la inseguridad; más allá de elecciones o de colores, nos afecta a todas y a todos y no lo vamos a politizar.

Recalcó la necesidad de abordar el tema de la violencia ya que además de la integridad de los que participan en la contienda electoral, en especial de los que aspiran a un cargo de elección popular, está en riesgo la tranquilidad de los mexicanos

“Ser candidata o candidato ya es un deporte de alto riesgo en este país. Ya muchas mujeres y muchos hombres se están rifando la vida. Nosotros, como también lo hemos dicho, el tema de la inseguridad y de la violencia, no es solamente un tema que atañe a las y los candidatos. Somos 130 millones de almas los que vivimos en este país, que queremos seguridad. No es que estemos priorizando la vida exclusivamente de aspirantes a una candidatura o a un cargo, sino que por lo menos en esta etapa, este Gobierno asegure la integridad física de las personas que aspiran a un cargo popular”, aclaró.

