Un like no es un voto: ¿cómo incidirán las redes sociales en las elecciones del 2 de junio?

¿Las redes sociales podrían marcar la diferencia en las elecciones de 2024? Para responder a esta pregunta, la señal de televisión de Heraldo Media Group organizó una mesa de análisis con expertos en comunicación y el mundo digital.

Se trata de Daniela Beltrán, experta en Marketing Digital y Social Listening, Humberto Gutiérrez, consultor en imagen pública y Guillermo Perezbolde, director de la Agencia Mente Digital, quienes analizaron los temas relacionados con el uso de estas plataformas de difusión en los próximos comicios.

Las redes pueden llevar a la gente a las urnas

Daniela Beltrán, experta en Marketing Digital y Social Listening, asegura que se puede decir que estas plataformas pueden incidir en los comicios como en el caso de Donald Trump, cuya imagen llevó a los norteamericanos a establecer un debate en torno a su perfil como posible presidente de Estados Unidos y terminó por llevar a votar a la gente.

No obstante, comentó que este elemento no bsta por sí solo para darle el triunfo a un candidato, debido a que hay diversos factores que se deben tomar en cuenta.

"Sí pueden generar una tendencia de pensamiento, pero de ahí a que ejerzan su poder del voto, es otra cosa".

En cuanto a elecciones, el like no vota

Humberto Gutiérrez, consultor en imagen pública coincide con la visión de que las redes no son los únicos elementos que influyen en las elecciones, ya que aunque las personas sientan simpatía con algún personaje, esto no los llevará a emitir su sufragio de manera obligatoria.

"A veces me interesa lo que hace, independientemente de si me interesa o no la propuesta".

Destacó que es necesario dejar de ver al internet como algo que está desprovisto de las reglas que tiene un medio que solamente permite posicionar a los aspirantes en las urnas.

Las redes sociales están presentes todo el tiempo, no solo en la elección

Guillermo Perezbolde, director de la Agencia Mente Digital, explicó que estos espacios buscan crear una influencia en la ciudadanía de manera constante, a fin de mantener presentes a los candidatos, pero también para hacer visibles problemáticas que no son vistas por todos los ciudadanos.

"Las redes sociales te pueden mostrar que esto es un problema", dijo.

Esto permite, añadió, que se cree una relación por parte del espectador cuando aparece algún actor político que prometa resolver esta cuestión. Destacó que no hay un like que marque un voto, sino que se busca generar preocupación en torno a un tema y después ofrecer una alternativa para remediarlo.

Los candidatos se pueden posicionar con tendencias, pero deben tener esencia

Humberto Gutiérrez comentó que al momento de llegar a las urnas, algunas personas dan su apoyo a personajes que no conocen, pero de los cuales tienen la idea de haberlos oído. Este voto, comentó, puede darse por mera casualidad, lo cual se busca en espacios como Tik Tok.

Daniela Beltrán sumó a esta idea que no basta con replicar tendencias de bailes para que la gente emita su sufragio por alguno de los aspirantes, sino que además se necesita que los perciban como personas naturales y además establecer un diálogo con la gente.

"Muchos de los políticos, no solo en México, sino a nivel mundial, no entienden que la red social es una conversación".

Perezbolde aseguró que el reto para la clase política es entender que estas plataformas no son idénticas a otros medios, debido a que en ellas se generan movimientos sociales que van marcando tendencias que van cambiando de manera orgánica.

"Si me resuena, lo subo y hago que otros se suban y lo llevo a mi comunidad".

Comprar seguidores no es el camino

El director de la Agencia Mente Digital aseguró que los políticos no han entendido que no es necesario comprar like o seguidores para aparentar un número, sino generar una percepción favorable relacionada a la forma en la que se está proponiendo algo.

"El mismo mensaje lo quieres dar en todas las redes, en todos los medios".

A esto, Beltrán agregó que dependiendo de la red social es necesario establecer una comunicación diferente, pero sin atentar en contra de la identidad del aspirante. Es decir, se puede hablar del mismo tema, pero siempre buscando el lenguaje particular de la plataforma.

"Si no entendemos el ADN de la red social, dar el mensaje es difícil".

Guillermo Perezbolde añadió que el problema se centra en que los equipos de los políticos diseñan una campaña, pero no la forma en la que se deberá comunicar a través de los distintos medios en los que se pretende tener mayor permanencia a través de datos de localización, edad, así como el pensamiento de cada público.

Humberto Gutiérrez destacó que se debe renunciar a diferentes tendencias y posturas para poder seleccionar la mejor manera de hablar con sus espectadores para mostrarles algo más cercano. El especialista indicó que los aspirantes para la Presidencia de 2024 están entendiendo cómo realizar este tipo de estrategias.

El mensaje digital es el primer frente de comunicación en la actualidad

Perezbolde añadió que aunque en el pasado había una tendencia de establecer la comunicación digital como el último de los frentes, mientras que ahora es la principal fuente para acercarse a los aspirantes por medio de la creación de su propia marca digital.

Destacó además que es notorio cuando alguien compra seguidores o reacciones, debido a que estas suelen ser similares entre sí y además no hay una tendencia de compartir lo que dice el candidato de manera orgánica.