Por amenazas Gabriela Sodi renuncia a candidatura a diputación por el PRD

La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Gabriela Sodi, renunció a la candidatura por el principio de mayoría relativa del Distrito 12, debido a amenazas de violencia e infundio de los que ha sido objeto.

En una carta enviada al dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, expresó que su renuncia a la candidatura es con carácter de irrevocable y definitiva, por así convenir a sus intereses y para los efectos legales a los que haya lugar.

“Asimismo, me permito extender mi gratitud al Partido de la Revolución Democrática, así como a las y los ciudadanos de la alcaldía Cuauhtémoc, por el apoyo, oportunidad y confianza otorgada durante este tiempo, sin embargo, he decidido renunciar por circunstancias de carácter persona, debido a las amenazas de violencia y los infundios de los que he sido objeto, hechos que me han llevado a tomar la presente decisión.”, apuntó en la misiva.

No precisa las amenazas

En entrevista, sin precisar las amenazas, señaló que, el PRD no le brindó las condiciones para enfrentar la candidatura a la diputación federal, por lo que ante la falta de garantías se bajó de la contienda electoral.

“Ya me bajé de la contienda. Pues mira me entregaron el Distrito 12 Cuauhtémoc que ya contempla toda la alcaldía, pero no lo acepté porque no me dan condiciones de garantía, y en este momento no quiero ir a esa lucha. Se lo pedí al presidente Zambrano y el partido decidió no apoyar la doble posición en lista, entonces le agradecí al PRD, pero no pienso contender la posición que me entregaron. No soy militante, pero seguiré participando en la izquierda”, dijo.

Actualmente Gabriela Sodi es diputada por mayoría relativa por el distrito 12. Ocupa la curul A-006, y participa en el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados; y participa en las Comisiones de Grupos Vulnerables, en donde es la presidenta; la Comisión de Derechos Humanos y la de Cultura y Cinematografía, así como en la bicamaral de Concordia y Pacificación.