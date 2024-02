En precampaña hubo preferencia: AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la la época de precampaña no se tuvo piso parejo porque en las menciones en los medios de comunicación “se ve a leguas de que si tienen preferencia”. Sin pregunta de por medio, afirmó que aunque ahora los aspirantes no se enfrentan a una guerra sucia como la que sufrió en 2006.

“Ahora no hay equidad, no hay, estoy hablando de las campañas”, declaró Andrés Manuel López Obrador.

Y agregó “me tocó revisar hace unos días cómo se portaron los medios en la precampaña, las menciones a las aspirantes y el aspirante, precandidatos, precandidatas, y se ve a leguas de que si tienen preferencia y dicen que no, pero agarren una cadena, agarren Radio Fórmula, en ese estudio, creo que lo hace la UNAM, o la de Nuevo León, es el monitoreo para el INE”.

AMLO aseguró que detectó preferencias en las precampañas Foto: Cuartoscuro

Sigue leyendo:

AMLO rechaza que su gobierno favoreció a Slim

AMLO lamenta atentado contra periodista Yolanda Caballero

“Ahora no hay equidad, estoy hablando de las campañas”: AMLO

“Pero véanlo, de todas formas no hay problemas mayores, ya no hay la guerra sucia que nosotros padecimos, la campaña que me recetaron cuando fui candidato en el 2006 y en el 2012, pero más en el 2006, peligro para México, peligro para México, peligro para México, día y noche, esa así fue guerra sucia, ahora no, ahora no hay equidad, no hay, estoy hablando de las campañas, con relación al gobierno, ni hablar, todos son ataques, bueno, con excepciones honrosas”, expresó.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que las preferencias que se muestran en los medios viene de "arriba", manifestó “veo que para el tratamiento de la campaña es distinto, pero para las menciones en contra, que así se le distingue cuando se hacen los monitoreos de los candidatos, muestran con mucha claridad que hay preferencia, pero no de los periodistas”.

“Un día vamos a hacer aquí una elección voto libre y secreto, y directo, pero no es de los periodistas, es arriba, aunque también hay periodistas libres, con un pensamiento independiente y contrario a lo que nosotros defendemos y proclamamos, pero eso es normal en la democracia”, aseveró.