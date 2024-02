Claudia Sheinbaum destaca atención a las causas para bajar la delincuencia en CDMX

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, mantiene sus publicaciones dentro de sus redes sociales. En esta ocasión, compartió la importancia de los programas culturales, educativos y de empleo implementados en la Ciudad de México para reducir la delincuencia.

La ex mandataria capitalina (diciembre del 2018 a junio del 2023), señaló que la paz es fruto de la justicia, por tal motivo, en la capital del país se implementaron proyectos para promover la práctica del deporte, apoyos escolares, construcción de espacios culturales y oportunidades de empleo en diversas empresas.

Las autoridades capitalinas buscan llevar diversos programas a los jóvenes Foto: Archivo

"No se nos debe olvidar, que, si no hay alternativa para los jóvenes, no va a haber seguridad y no va a haber paz", expresó Claudia Sheinbaum, quien también recordó la creación de universidades para el beneficio de 40 mil estudiantes, así como el incremento de preparatorias.

Desarme en la CDMX

Durante la administración de Claudia Sheinbaum se promovió el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el cual consiste en el canje de armas de fuego por dinero en efectivo. Cerca de 7545 armas han sido sacadas de las calles, de acuerdo con la aspirante única de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) a la presidencia de México.

Con esta iniciativa previenen lesiones y/o muertes accidentales, por la posesión de armas de fuego en los hogares, además de evitar que estas armas se han sacadas de los hogares y utilizadas por los jóvenes. Para fortalecer el programa se creó la "Brigada de la Paz", misma que recorre calles, barrios, colonias y pueblos para invitar a los ciudadanos a canjear sus armas por dinero en efectivo, trasmitiendo un mensaje de paz y no violencia.

Armas recolectadas durante jornada de Sí al Desarme, Sí a la Paz” Foto: Archivo

Finalmente, la ex mandataria capitalina recordó el programa "Barrio Adentro" planteado como una estrategia interinstitucional de prevención y atención al delito, enfocada en la restitución, protección y garantía de los derechos humanos, en particular el derecho a una vida libre de violencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para evitar su participación en actividades delictivas.