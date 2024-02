Mesa de análisis: Morena, Movimiento Ciudadano y PRI, PAN, PRD, ¿cómo arrancarán las campañas a la Presidencia?

A unas semanas de que comience la lucha en la que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez buscarán quedarse con el control de la Presidencia de México, Heraldo Media Group preparó una mesa de análisis para determinar cuál es punto en el que se encuentran los partidos políticos.

Para tal motivo, Alfredo González Castro, director Editorial de Heraldo Media Group, dirigió la conversación con Gabriela Jiménez, consejera nacional de Morena, Ángel Avila, representante del PRD ante el Consejo General del INE y Gibrán Ramírez, coordinador de diálogo político de la campaña de Movimiento Ciudadano.

Los representantes de los partidos dieron a conocer las condiciones en las que comenzarán las campañas. FOTO: Heraldo Media Group.

El 1 de marzo será la primera convocatoria de Claudia Sheinbaum en el Zócalo

Gabriela Jiménez aseguró que la campaña de Claudia Sheinbaum comenzará este1 de marzo tal y como marcan los tiempos electorales. Destacó que será la primera vez que la morenista convoque a la ciudadanía al Zócalo de la capital.

La política dijo que nunca ha sentido miedo al recorrer puntos como Guerrero, Sonora o Tamaulipas e incluso informó que la aspirante de la izquierda no se traslada en autos blindados, en aviones privados o con escoltas.

Gabriela Jiménez indicó que la campaña será segura y sin necesidad de vigilancia especial.. FOTO: Heraldo Media Group.

La campaña de Xóchitl Gálvez iniciará en un lugar sorpresa

Ángel Avila dio a conocer que Xóchitl Gálvez dará una sorpresa en cuanto al lugar donde comenzará su primer evento después de la intercampaña. Añadió que la coalición del PRI, PAN y PRD está preocupada por la forma en la que se llevarán a cabo los recorridos en el país, debido al tema de la violencia que azota en algunas entidades.

El político aseguró que la gente debe vencer al miedo implementado por los poderes fácticos, los cuales decidieron elecciones en diversas regiones en 2021.

Ángel Ávila aseguró que la aspirante de la oposición generará el mejor discurso. FOTO: Heraldo Media Group.

Jorge Álvarez Máynez iniciará su recorrido con toda la fuerza

Gibrán Ramírez informó que ya ha sido definido el lugar en el que Jorge Álvarez Máynez comenzará sus recorridos, pero no se dará a conocer en breve. Destacó que el objetivo de esta campaña será demostrar desde el día uno hasta el fin de esta que se puede construir una imagen sólida respetando la ley.

"Es el único candidato menor a 40 años, representa al electorado menor de 40 años, que es el 60 por ciento del electorado del país".

Ramírez cuestionó la pertenencia de las aspirantes a lo que llamó la vieja política. FOTO: Heraldo Media Group.

Ángel Ávila acusa a Morena de relacionarse con el crimen organizado

Ávila indicó que la razón por la que los militantes de Morena no sienten miedo en territorios como Tamaulipas se debe a la relación que habría entre el gobierno local y el crimen organizado.

Aseguró que el narco ha estado tomando una bandera a favor del Movimiento de Regeneración Nacional en varios estados. Calificó este tema como un asunto grave que no debe dejarse de lado.

Gabriela Jiménez: es falso que Morena esté aliado con el narco

Gabriela Jiménez aseguró que las acusaciones con infundadas y además se sostienen por la necesidad de explicar por qué no ha habido un apoyo popular a los políticos, ni a sus partidos en los comicios.

"En realidad es la fuerza del pueblo organizado lo que ha dado todos estos triunfos".

Contó que incluso en la lucha electoral de 2021 vio cómo hombres armados entraban de manera frecuente a los lugares donde trabajaban los equipos de Morena para amenazarlos para que salieran de Aguascalientes para no interferir con los comicios. En el caso de Durango, comentó, un día antes de la elección se enviaron cartas para amenazar a la gente de Morena.

La morenista aseguró que la oposición ha estado aliada con el narco. FOTO: Heraldo Media Group

Gibrán Ramírez pide que no cerrar los ojos ante lo evidente

El representante de Movimiento Ciudadano dijo que la clase política no debe seguir avanzando a la par de que se niegan las cosas que pasan en la presente administración. Indicó que las pruebas del financiamiento en Tamaulipas por delincuentes son evidentes.

"Nosotros, como representantes de proyectos políticos, no tenemos que señalar solamente al de enfrente". Indicó que es necesario ver a futuro para que el país pueda llegar a otro punto.

Gabriela Jiménez indicó que aunque se han hecho vínculos con el narcotráfico, no hay denuncias o investigaciones serias, por lo que pidió que se velara por la presunción de inocencia y no sustentar una acusaciones que están hechas con evidencia no comprobable.