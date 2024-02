"Quieren desestabilizar esta alianza": señala Mario Delgado con respecto al cambio de reglas para candidatos en Jalisco

Autoridades electorales de Jalisco impusieron a la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, modificar la distribución de candidatos, tomando como base la paridad de género.

Al respecto, Mario Delgado destacó que impugnarán dicha decisión pues afirma que "hacen perder el tiempo", todo vez que esta resolución se da tres días antes de que inicie el registro de aspirantes.

Lo que están buscando en jalisco las autoridades electorales, es desestabilizar esta alianza que se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo , donde hay cinco partidos políticos, donde obviamente buscamos quienes son los mejores perfiles".

En entrevista con Alejandro Sánchez, para el programa de Informativo de Fin de Semana, por Heraldo Radio en la frecuencia del 98.5 FM, el líder morenista indicó que los abogados ya v realizaron la impugnación para se les otorgue una ampliación del plazo para el registro de candidatos, asunto que califica como "absurdo".

Los abogados hicieron la impugnación en la sala regional, es tan burdo el asunto que debería solucionarse en la sala regional y nos deben dar la ampliación del plazo para poder registrar a nuestros candidatos y candidatos, sabemos que está muy metido el gobierno del Estado y las autoridades electorales actuando en complicidad.

"Estamos seguros que lo que quieren es que perdamos tiempo"

Acotó que las reglas no son parejas, pues dicha resolución solo se ha dirigido a Morena y no a los otros partidos, pues las normas no deben tener dedicatoria".

Las normas deben ser de carácter general no pueden tener dedicatoria, lo que nosotros decimos es que si nos quieren aplicar estos criterios, pues entonces aplíquenlo a los demás pero es una resolución explícitamente a la coalición de Morena y sus aliados

