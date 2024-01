Adrián Ruvalcaba afirma que trabajará para que Claudia Sheinbaum y Morena ganen Cuajimalpa

“Haré todo mi esfuerzo para que la alcaldía de Cuajimalpa sea gobernada por mi equipo y el de Claudia Sheinbaum”, aseguró el alcalde de esta demarcación, Adrián Rubalcava.

Asimismo, en conferencia de prensa, el expriista expresó que no ha tenido oportunidad de hablar con la dirigencia nacional y de la Ciudad de México sobre propuesta alguna para ocupar algún cargo en el 2024.

Sigue leyendo:

Adrián Rubalcava realiza encendido de Árbol Navideño en Cuajimalpa

Claudia Sheinbaum suma esfuerzos con Adrián Rubalcava para construir el segundo piso de la 4T

"Toca sumar esfuerzos para que el país no tenga un gobierno mentiroso"

Aunque, señaló que le gustaría un trabajo en donde pueda seguir apoyando a la ciudadanía; entonces “si ese trabajo me lo ofrece alguien como la que pudiese ser la presidenta, pues me encantaría”, esto en clara alusión a ser parte del gabinete federal.

Añadió que no está interesado en de nueva cuenta ser diputado del Congreso de la Ciudad de México, ni en ser senador. “Y si ya mi momento no es, y solo toca sumar esfuerzos para que el país no tenga un gobierno mentiroso, con eso también me siento satisfecho.

Llevo 12 años siendo servidor públicos, y he ganado varias elecciones, no me siento indispensable pero creo que todavía tengo juventud y mucho que aportar, los que somos creyentes tenemos fe en que Dios me va a poner en una posición que me permita poder tomar decisiones en favor de la gente”, apuntó.

Al cuestionarle que algunos de sus colaboradores en la demarcación han levantado la mano para ser su sustituto expresó que “todas las aspiraciones son legítimas”, y es por ello que “a mi equipo de trabajo no solamente los apoyo sino que los voy a aconsejar, y respaldar”.

"Veremos si a la gente le importa la persona o los colores”

Incluso, afirmó que “voy a buscar todos los esquemas posibles para que triunfen electoralmente”, y dejó en claro que él no tiene facultad alguna para imponer candidatos, “esa será decisión de Morena, PT y Verde”.

Recordó que quien decidirá si la alcaldía se vuelve morenista es la gente, pero remarcó que él ganó la demarcación siglado por diversos partidos políticos, “entonces veremos si a la gente le importa la persona o los colores”.

Manifestó que lo único que ha puesto como condicionante es que le permitan seguir trabajando en favor de Cuajimalpa, “pues es la alcaldía en la que vivo y he trabajado”.

Finalmente dijo que con la Alianza Progresista, que creó con expriistas, realizarán trabajo político en Guerrero, Mérida y Baja California Sur; además de que en próximos días anunciarán a otros actores políticos que se sumarán en favor de Claudia Sheinbaum.

srgc