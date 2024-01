AMLO responde a Maru Campos: "Es temporada electoral"

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que el reclamo de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presuntas omisiones del gobierno federal se debe a la temporada electoral.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que no responderá a "groserías" para no hacerle "propaganda" a la mandataria estatal y a la oposición.



El presidente aseguró que no responderá a ninguna grosería. FOTO: Presidencia.

AMLO: En tiempo de elecciones se busca la confrontación

"Nada, nada, cuando hay groserías no. Ese es el lenguaje de otros, tampoco me quiero meter. Antes se llegó a considerar progre buena ondita a quien decía groserías, más si eran mujeres, no hay necesidad de eso, por eso no respondo a esas cosas", señaló.

López Obrador consideró que en época de elecciones siempre se busca la confrontación para utilizarlas como propaganda en favor de algún partido

"Y es también, son de la temporada, como hay elecciones, pero la mañanera tiene su prestigio, no es cualquier cosa, todos quisieran aquí que les ayudara haciéndoles propaganda, pero no", precisó.