Alejandro Moreno sobre las elecciones en Chiapas: se elegirá a la candidata indicada rumbo a la gubernatura

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, visita Chiapas donde se reunió con dirigentes de los tres partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México y Chiapas, además con organizaciones del la sociedad civil y con dirigentes de comités municipales.

En las instalaciones del PRI en Tuxtla Gutiérrez, el dirigente del PRI “Alito Moreno” señaló que el proceso de selección para la candidata rumbo a la gubernatura, será tomar en cuenta diferente elementos desde estudios demoscópicos, perfil político y un mecanismo abierto y transparente.

Hay mujeres comprometidas, habrá una mujer que compita a la gubernatura

“Donde vayamos con la más competitiva, basado en estos elemento de mediciones y rentabilidad electoral de seleccionar a la abanderada” expresó.

Es decir quien de la mayor rentabilidad para ir juntos PRI, PAN y PRD rumbo a la gubernatura de Chiapas. En su visita a la entidad, dijo que se busca fortalecer la coalición de los distritos locales y estatales.

Hay mujeres comprometidas, habrá una mujer que compita a la gubernatura de Chiapas de la coalición. “Se fortalecerán convenios en diputaciones locales, alcaldías y las candidaturas a distritos federales”.

"Morena es una tragedia no han dado resultados": Alito Moreno

En materia de seguridad, no hay que sacar “raja política” pues se trata un tema de todos. “Es un plan estratégico que pueda dar resultados. La violencia nos ha rebasado Chiapas no es excepción, pero necesitamos que el gobierno asuma su responsabilidad con los órdenes de gobierno y las fuerzas armadas”.

El dirigente nacional del PRI reiteró que Morena es una tragedia no han dado resultados, no hay resultados en salud, no hay certeza en inversión .

“Los cínicos y sinvergüenzas que militaban en otros partidos políticos hoy todos están en Morena como Mario Delgado que es un delincuente electoral. Emitiendo y dando a conocer encuestas patito en tiempos donde no se debe hacer, se les cae la máscara” acotó.