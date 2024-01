Este jueves, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez, cerrará su precampaña con un evento en Monterrey, Nuevo León, tan sólo ocho días después de haber oficializado su registro como aspirante a la Presidencia de la República. Y es que aunque su nombre comenzó a sonar entre los aspirantes naranjas desde diciembre, luego de que el gobernador de Nuevo León finalizara su breve precampaña, de la cual fue precandidato, fue hasta la segunda semana de este año cuando finalmente se dio el destape.

De este modo, la precampaña de Movimiento Ciudadano fue distinta a las de las otras fuerzas políticas nacionales, pues mientras el bloque conformado por Morena, PT y PVEM, así como el frente del PAN, PRI y PRD decidieron no perder el tiempo y adelantar por dos meses sus contiendas internas para definir un perfil único de cara a este periodo, Movimiento Ciudadano tuvo que esperar más de lo planeado para decidir a quien perfilan colocar en la boleta presidencial. Estos fueron algunos de los momentos que definieron la precampaña del partido naranja, desde el registro de aspirantes, hasta la definición del perfil con el que se presentarán por primera vez en solitario a una elección presidencial.

Sigue leyendo:

Estos son los mejores momentos de la precampaña de Claudia Sheinbaum

Estos son los mejores momentos de la precampaña de Xóchitl Gálvez

Rechazo de Marcelo Ebrard

El exsecretario de Relaciones Exteriores no quedó conforme tras el proceso interno de Morena, por lo que amagó en septiembre pasado con abandonar este instituto político. Ante esta situación, el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, ofreció públicamente a Ebrard la posibilidad de que se registrara como precandidato del partido. Sin embargo, el día marcado para el registro, el propio Ebrard descartó tomar la oferta, un día antes de anunciar que permanecería en Morena.

Registro de precandidatos

El 12 de noviembre pasado, Movimiento Ciudadano abrió el registro para quienes desearan participar en la contienda interna. Además de seis ciudadanos no militantes del partido, los dos perfiles más prominentes que realizaron su registro fueron la senadora Indira Kempis y el gobernador de Nuevo León, Samuel García. A Kempis, quien tampoco militaba en el partido, la dirigencia le negó el registro por haber advertido en redes sociales que habría un “dedazo”, por lo que García Sepúlveda quedó con la vía libre como precandidato. Tras esto la legisladora renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano.

La fugaz precampaña de Samuel García

El gobernador de Nuevo León comenzó formalmente actividades de promoción de su imagen desde el 20 de noviembre, fecha en la que el INE establece el inicio de las precampañas. Lo hizo a través de un evento en la Macroplaza de Monterrey, ante 25 mil simpatizantes, así como a través de publicaciones en redes sociales. Sin embargo, fue hasta el 1 de diciembre cuando García Sepúlveda recibió formalmente licencia para separarse de su cargo como gobernador, mismo al que se reincorporó tan sólo unas horas después por no poder definir a su sucesor. De este modo, el 2 de diciembre de 2023 recibió a Samuel García como gobernador en funciones, lo cual enterraba sus aspiraciones, al no cumplir con el requisito de no ocupar un cargo seis meses antes de la elección presidencial.

Las fintas de Dante Delgado

Tras la fallida apuesta de Samuel García, durante el último mes de 2023 los naranjas decidieron tomar la situación con calma. Y mientras todos se preguntaban si pronto definirían al perfil que arroparían, MC decidió apostar por anunciar el regreso del cantante Yuawi López para la campaña de 2024, mientras el dirigente del partido, Dante Delgado, aparecía de forma misteriosa en las publicaciones de los naranjas, lo cual algunos interpretaban como un indicio de que finalmente él mismo entraría al quite.

Finalmente, el destape de Álvarez Máynez

Fue finalmente el 9 de enero cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que daría un anuncio en compañía de su esposa, Mariana Rodríguez. A través de redes sociales, el gobernador anunció que el precandidato de Movimiento Ciudadano sería el diputado federal Jorge Álvarez Máynez, otro de los perfiles que habían sonado con más fuerza durante diciembre. Un día después, el 10 de enero, el político zacatecano formalizó su registro como precandidato en las oficinas centrales del partido. Hasta ahora no ha realizado eventos masivos y ha centrado su estrategia en conceder entrevistas para medios de comunicación y mantenerse activo en redes sociales.