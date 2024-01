Libia Dennise García: "Guanajuato necesita un nuevo rumbo y no me va a temblar la mano"

A unos días de concluir la precampaña, Libia Dennise García Muñoz Ledo, precandidata a gobernadora de Guanajuato por la coalición Fuerza y Corazón, hace un balance de la precampaña, afirma que cerrará con 15 puntos arriba de la oposición y reitera que hará cambios en seguridad ya que no tiene ningún compromiso con algún funcionario.

En entrevista exclusiva para el Heraldo, la panista, afirmó que dentro de las prioridades de su proyecto, se encuentra recuperar la paz para la entidad, y no duda en desmarcarse de la estrategia actual, en donde afirma que dará “un nuevo rostro a la seguridad” en Guanajuato.

En tono tranquilo, con su chaleco de campaña, y con un discurso bien definido, Libia explica que no dudará en hacer los cambios necesarios en el gabinete de seguridad, ya que no tiene compromiso con nadie.

La panista no tiene compromisos con nadie

“La gran ventaja que tengo es que llego sin compromisos con nadie, yo no tengo ningún compromiso con algún secretario actual, con algún titular de algún área, y yo estoy evaluando a los mejores perfiles, llegará el momento de tomar decisiones, pero yo tengo claro que Guanajuato necesita un nuevo rumbo y no me va a temblar la mano para tomar las decisiones que se tengan que tomar en este tema para devolverle la paz a los guanajuatenses”.

También reconoce que hay que mejorar la estrategia estatal, para aplicar estrategias regionales según la situación de cada zona del Estado.

“Una parte que yo destacaría de los recorridos por el Estado fue entender de mejor manera, con esta escucha, que no va a haber una política pública desde el Estado que funcione, sino se regionaliza, no es la misma realidad en seguridad, en infraestructura, en desarrollo social, por ejemplo, en innovación, en turismo que vaya o que quede bien para todo el Estado”.

Libia Dennise: la política debe ser focalizada

Tras las semanas de precampaña y el recorrido por todo Guanajuato, García Muñoz Ledo, explica -como aprendizaje- que debe haber una política pública “focalizada” y eficaz.

"Sí creo que hoy la política pública tiene que estar focalizada en las regiones para que sea más eficaz, porque claro que funciona, puede funcionar, pero no está llegando a aquellos que más lo necesitan”.

Entre las prioridades de su proyecto, además de seguridad, detalla que está el garantizar el abasto de agua, el apoyo a las mujeres y a las buscadoras.

“Los proyectos de agua, no a un solo proyecto, hay que hacer una serie de acciones en los municipios para trabajar en la seguridad hídrica para Guanajuato. Para mi dos temas fundamentales tienen que ver con el apoyo a las mujeres, su impulso y hay una serie de acciones que seguiremos planteando y el tema, el apoyo para mi que ha sido una causa, que es el de las buscadoras”.

Libia Dennise, en su paso por la Secretaría de Gobierno, logró establecer un vínculo con los colectivos de búsqueda, algunos de los cuales reconocen su apoyo.

Querétaro tiene pendientes en los que trabajar

Al cuestionarle, en particular, sobre las necesidades de la zona Laja-Bajío, la precandidata reconoció una problemática específica en la región que conforman parte del corredor industrial y zona aledaña a Querétaro.

“Cuando hablamos de esta regionalización de las estrategias, implica también hablar de los temas de seguridad, que tienen que ver con una problemática muy específica de esta región Laja-Bajío, entonces sí estamos planteando en el proyecto estrategias concretas de acuerdo a las realidades”, señaló.

Dijo que consultan a empresarios, a líderes de colonias, y otros ciudadanos para recoger la visión que tienen de esta zona.

“Sí, sí creo que tiene que haber una estrategia focalizada a esta región y particularmente a Celaya, porque Celaya es un municipio con una potencia económica muy importante para el estado que le ha aportado mucho a Guanajuato y que hoy necesita que también el Estado le regrese en recursos para obras, infraestructura y seguridad como merecen los celayenses”.

Libia Dennise agradece el apoyo de la gente

“Por lo menos en las encuestas más conservadoras vamos 15 puntos arriba, y eso es en las más conservadoras, en algunas llevamos 20 puntos arriba o un poco más”. La precandidata del PAN explica que según sus mediciones, tiene 15 puntos arriba de la oposición; y destaca que ella fue la única que hizo campaña y recorrió el estado para escuchar las voces guanajuatenses.

“Nosotros vamos arriba en todas las encuestas, yo creo que eso se percibe se ve, esta ha sido la única candidatura que verdadera está haciendo un trabajo de escucha en los municipios, que está visitando cada uno de ellos, más allá de las redes sociales, eso es un complemento, pero en realidad escuchar a la gente en sus comunidades, colonias y municipios, eso es lo importante”.

Libia Dennise García no descalificará a otras mujeres

Al preguntarle que opina de sus adversarias, Alma Alcaraz de Morena y Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano, afirma que nunca descalificará a otra mujer, para ser congruente con su campaña de respeto y reconocimiento a otras mujeres.

“Yo estoy muy contenta de que seamos mujeres las que encabezamos este proyecto, yo jamás descalificaré a alguna de mis compañeras porque es como tirarnos una piedra a nosotras mismas, en ellas reconozco que son mujeres con valor, que han trabajado por Guanajuato, ambas en sus trincheras y en sus momentos y yo les reconozco esa valía de hoy participar y dar un paso adelante”.

Dijo que busca sumar las voces de liderazgos de todos los partidos y al propio interior del PAN, “yo busco construir un proyecto que incluya las voces de todos, incluso de aquellos que históricamente se han hecho a un lado, para mi es muy importante un Guanajuato de libertades de inclusión en donde todos podamos de verdad aportar a la construcción de nuestro estado”.