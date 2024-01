Omar García Harfuch no está interesado en ser el nuevo fiscal de la CDMX: "Ya tengo una encomienda"

Omar García Harfuch, precandidato único de Morena al Senado, descartó que estar interesado en participar en la terna para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX).

“No, no, no, yo ya tengo una encomienda, yo voy como candidato al Senado, entonces no, está descartada totalmente la Fiscalía de la Ciudad de México”, enfatizó.

Aseguró que la líder moral de Morena buscará el mejor lugar para que apoye y en este momento es el Senado. FOTO: X: @Claudiashein

García Harfuch: Claudia Sheinbaum me pondrá en el lugar donde pueda apoyar

En entrevista después de una reunión con el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México A.C., García Harfuch dejó entrever que estaría interesado en ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque, dijo que corresponderá a Claudia Sheinbaum designarlo en donde más pueda apoyar al país.

“Es donde más podamos apoyarle al país, donde más podamos aportarle a la ciudadanía a la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí vamos a estar y corresponderá a ella el lugar que yo debo alcanzar”, añadió.

Ve en Adrián Rubalcava el ánimo de construir con la 4T

Refirió que se ha estado reuniendo con varios líderes de la capital, incluido, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, pues este tiene el ánimo de construir.

“Sí podemos tener opiniones diferentes con varias personas, pero no porque tengas opiniones diferentes no vas a construir en beneficio de la ciudadanía”, aclaró.

Aseguró que su intención de ir por un lugar en el Senado es firme. FOTO: Morena

Desmiente nexos con Genaro García Luna

Por otra parte, extitular de la secretaría de seguridad ciudadana respondió, a la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, “(sí Genaro García Luna hubiera sido mi mentor), si así hubiera sido, yo no lo hubiera negado”.

Por ello, dijo que cualquier cosa que se diga “entiendo que en estas campañas hay provocaciones y descalificaciones”, y aclaró “nosotros siempre vamos con propuestas, con absoluto respeto a todas y todos”.

El extitular de la SSC CDMX seguirá al frente de la fórmula uno para el Senado. FOTO: Morena

"Siempre he contestado con toda transparencia, al exsecretario (Genaro García Luna) lo vi tres o cuatro veces y habría cientos de testigos, cientos de personas que pudieran atestiguar si trabajó con él, si recibía instrucciones de él”. Aclaro que lleva cinco años contestando sobre el tema y lo seguirá haciendo.

“Es como decir ahorita que en 15 años un jefe de cuadrante, un policía jefe de cuadrante de aquí de la Ciudad de México es secretario y digan Omar García Harfuch era su mentor. Esa era la relación, éramos 40 mil policías federales y yo era jefe de departamento en ese momento”, concluyó.