Confirma Xóchitl Gálvez uso de avión privado para viajar a Tabasco

Ante las acusaciones que ha hecho Morena de que su precandidatura es producto de la corrupción y los acuerdos en lo oscurito entre el PRI y el PAN, uno de ellos con el actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, la abanderada presidencial de Fuerza y Corazón por México aseguró que está limpia.

En entrevista realizada previa a un encuentro con militantes del PRI, PAN, PRD y xochilovers de Villahermosa, Tabasco, Gálvez Ruiz reiteró su condena por dicho acuerdo y afirmó que no entrará en esos acuerdos.

Gálvez se limpió las manos del acuerdo de Coahuila

“Yo digo, es totalmente condenable lo que pasó en Coahuila, no tengo nada que ver, yo ni siquiera era candidata y las personas que están en la campaña son personas de los partidos, los partidos tendrán que decidir y yo haré una valoración del trabajo, y en este momento yo no he firmado nada a cambio de ser candidata a la presidencia de la República”, afirmó.

Xóchitl Gálvez asegura que en su equipo no habrán rateros

Al ser cuestionada sobre si el diputado federal del PAN, Armando Tejeda Cid, quien es su coordinador operativo, y está involucrado en el acuerdo en el que se negociaron los puestos, notarías, magistraturas y demás, rechazó tomar la decisión, pero señalo que no permitirá rateros en su equipo

“Yo, la gente me conoce, soy una mujer frontal y he dicho claramente que no rateros, no huevones y no pendejos”, expresó.

Sobre las palabras de la aspirante de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, de que “no por mucho madrugar amanece más temprano, y que no por mucho provocar se crece en las encuestas”, la senadora panista con licencia indicó que está creciendo y va a crecer en las encuestas, aunque digan todo lo contrario.

Xóchitl Gálvez insistió nuevamente a Sheinbaum llevar a cabo un debate

Xóchitl Gálvez insiste en debatir con Claudia Sheinbaum

Insistió en la necesidad de realizar diversos debates con Sheinbaum Pardo para que cada quien muestre los datos de la situación que vive el país. Ante declaraciones de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández en contra de ella, indicó que el debate es con la precandidata no con las voceras.

“El sistema de salud está colapsado, hablemos con la verdad, entonces, yo el reto se lo hice a Claudia, que me conteste Claudia, no sus voceras, y vaya que su soberbia es tremenda, la soberbia los va a matar”, comentó.

Este jueves, Xóchitl Gálvez realizará su cierre de precampaña en Acámbaro, Guanajuato a las 17 horas.

Xóchitl Gálvez sobre el uso de su avión privado: no habían vuelos directos desde Campeche a Tabasco

A través de redes sociales, comenzaron a circular este miércoles algunas fotos donde se aprecia a Xóchitl Gálvez utilizando un avión privado para viajar a Tabasco.

Ante tal situación, la precandidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, reconoció que utilizó un vuelo privado para viajar desde Campeche al estado de Tabasco este miércoles 17 de enero.

En ese sentido, Xóchitl Gálvez dijo que utilizó un avión privado ya que no habían vuelos directos desde Campeche a Tabasco.

Cuestionada sobre el costo del viaje en avión privado, Xóchitl Gálvez sostuvo que dicha información se puede consultar a través de internet.

Xóchitl Gálvez denuncia trata de personas e inseguridad durante su visita a Tabasco

La precandidata Xóchitl Gálvez, visitó este miércoles la ciudad de Villahermosa Tabasco, donde realizó una visita a medios de comunicación para luego realizar un recorrido por el mercado José María Pino Suarez en Villahermosa y finalmente sostuvo una reunión con las estructura del PRI, PAN y PRD en la entidad.

A su llegada a la reuní con estructuras, Xóchitl Gálvez denunció que en Tabasco existe un grave problema de trata de personas que quedó evidenciado tras la desaparición de 8 jóvenes colombianas.

La precandidata dijo que es inaceptable que el gobierno niegue que las jóvenes Colombia estuvieron secuestradas cuando la realidad es que las mujeres estaban siendo retenidas en contra de su voluntad.

Cuestionada por su seguridad personal al visitar Tabasco, Xóchitl Gálvez comentó que ella está muy bien protegida pero los que no están protegidos son los ciudadanos de Tabasco quienes han tenido que sufrir diversos hechos de violencia.

