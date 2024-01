El equipo de Clara Brugada desmiente la orden para emitir un título universitario para Ulises Lara

Clara Brugada no tuvo ninguna relación con la expedición del título en Derecho a favor de Ulises Lara, actual encargado del despacho de la Fiscalía Genera de Justicia capitalina, así lo dio a conocer Gabriela Cuevas, vocera de la coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.

En entrevista con Blanca Becerril a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, la representante de la morenista indicó que esta información, que proviene de una columna editorial, solamente son chismes y rumores que fueron emitidos sin ningún tipo de prueba.

La columna asegura que se ordenó entregar el grado de licenciado en Derecho al funcionario, pero la vocera de Brugada descartó el señalamiento. FOTO: FGJ CDMX

Clara Brugada no tiene, ni tuvo poder sobre las universidades

Durante la conversación, Cuevas dijo que el trabajo de Brugada al frente de la alcaldía Iztapalapa logró que se tuvieran al menos siete universidad en la demarcación y además se mostró un compromiso con la educación.

No obstante, indicó que las autoridades locales no tienen ninguna injerencia en la certificación o en la administración de los colegios que hay en la zona, por lo que no tiene ningún tipo de atribución que le permita entregar títulos universitarios a ninguna persona. La también exalcaldesa de Miguel Hidalgo Calificó como ridícula la acusación.

La morenista no tiene la facultad para hacer esos movimientos. FOTO: Morena.

Pide analizar el trabajo de Clara Brugada

Comentó que Ulises Lara no fue una figura criticada sino hasta que fue propuesto al frente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

"¿Qué facultades tiene una alcaldía en una universidad?", dijo.

Pidió a la población revisar cualquier información que le sea entregada, sin importar las fuentes, a fin de que no sean engañados por rumores como el que se dio a conocer en la columna antes mencionada.

Destacó que las conjeturas sobre el caso se hicieron tomando en cuenta únicamente que el plantel que dio el título a Ulises Lara se encontraba en Iztapalapa.