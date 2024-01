Juan Ramón de la Fuente sobre Diálogos por la 4T: escucharemos diversas voces, pero no permitiremos la regresión

Los Diálogos por la Transformación tienen como objetivo consolidar la Cuarta Transformación y avanzar a un segundo piso como lo ha expuesto la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, así lo señaló el coordinador de este ejercicio plural, Juan Ramón de la Fuente.

“Esto significa que tenemos que examinar tanto los logros, que no son pocos, y en algunos son en temas muy sensibles —cuando hablamos, sobre todo, de derechos sociales—; y otros que quizá no han dado los resultados que se hubieran deseado y tenemos que examinarlos con rigor, escuchando diversas voces. El único punto sobre el cual no vamos a dar marcha atrás, es aquellos que quieran que México entre en un proceso regresivo”, puntualizó en entrevista con Renata Turrent, coordinadora de enlace con sectores académicos del equipo de precampaña de la Dra. Claudia Sheinbaum.

Juan Ramón de la Fuente coordina las conversaciones destinadas a aportar ideas para el avance y la transformación de México

Juan Ramón de la Fuente ha coordinado 40 reuniones sobre Diálogos de la 4T

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien fungió como representante Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló que los Diálogos son ejercicios que buscan que la Cuarta Transformación avance.

“Aquí estamos viendo para delante, la Transformación va, tiene que ir cada vez mejor, para ello requerimos de la participación de diversos sectores sociales (…) con voces plurales y disímbolas”, agregó.

De acuerdo con el coordinador de los Diálogos por la Transformación, a la fecha, se han realizado alrededor de 40 foros, mesas y reuniones técnicas de las que ya surgieron ideas y reflexiones que eventualmente se convertirán en propuestas.

“A todo aquel que tenga una propuesta que esgrimir, algunas ideas que aportar, son bienvenidas y en efecto, como tú dices, todos los viernes estaremos anunciando los Diálogos de la siguiente semana, tenemos ya una agenda muy nutrida, así que hay espacio para su participación”, concluyó.

El 3 de diciembre de 2023, la precandidata única de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los “Diálogos por la Transformación”, como un ejercicio que tiene como finalidad incluir a científicos, empresarios, especialistas y al pueblo de México en la conformación del proyecto de nación.

