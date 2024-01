Aquiles Espinosa busca dar continuidad al trabajo realizado por Carlos Morales

Aquiles Espinosa, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Tuxtla Gutiérrez destacó que su postulación no es solo una ambición personal por ser presidente municipal, pues su intención es dar continuidad a los trabajos realizados por Carlos Morales.

No es solo una ambición de poder, que también es válido en los políticos tenemos que aspirar, sino no tiene sentido serlo, pero a mí me anima ahora porque quiero que haya continuidad en el trabajo que ha realizado Carlos Morales, pienso que la ciudad merece a alguien que siga haciendo todo eso que se hizo bien.