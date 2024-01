Kenia López Rabadán: "El país está dividido y no hay opción para una tercera vía"

Las elecciones del 2 de junio serán los comicios más importantes dentro del contexto político en México, pues 9 entidades atravesarán por procesos democráticos para redefinir el tinte que dominará la República Mexicana, siendo 3 fuerzas políticas las que buscarán que sus colores predominen en 2024.

Alfredo González Castro y Jorge Ramos, durante la señal de radio de la mesa de opinión El Heraldo de México - La Silla Rota, se entrevistó a Kenia López Rabadán y Tatiana Clouthier, con el objetivo de conocer su opinión previa al ejercicio electoral del próximo 2 de junio, mediante el espacio, se tocaron temas referentes a la coyuntura política y social relacionados a los comicios

Créditos: Especial

"El país está dividido y no hay opción para una tercera vía", aseguró Kenia Rabadán sobre la carrera electoral que se vive actualmente en México, no obstante, aseguró que Xóchitl Gálvez no compite contra Claudia Sheinbaum, si no contra todo el aparato mediático y político de AMLO y morena.

Respecto al papel del presidente Andrés Manuel López Obrador en la campaña de la candidata por la oposición, mencionó que el proceso interno por el que atravesó el FAM fue un boom mediático que dio esperanza al pueblo de México, por lo que la carrera de Xóchitl empezó de la mejor forma.

"México merece más": asegura Kenia López Rabadán

La jefa de la oficina de Xóchitl Gálvez aseguró que después de la precampaña, se verá un aumento en la popularidad y percepción de la candidata a la presidencia pues México merece más, "Esto no ha empezado, nosotros creemos que en este momento la decisión de los mexicanos será la correcta".

Sobre la división de votos que podría provocar Movimiento Ciudadano, Kenia Rabadán remarcó que no existe una tercera vía, pues señaló que el pueblo de México solo tiene dos opciones, "Apoyar a un gobierno violento o una alternativa que brinda esperanza para la ciudadanía".