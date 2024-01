Claudia Sheinbaum considera necesario atender problemática del agua en Guanajuato

Durante su visita a Guanajuato, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, consideró que era urgente atender la problemática del agua en la entidad, durante una reunión con empresarios.

Asimismo, la Dra. Sheinbaum señaló que el tema del agua no solo tiene que ver con Guanajuato, sino con más regiones del país, especialmente con el centro y norte de México. Además, aclaró las decisiones del gobierno federal por cancelar el acueducto que traería agua a la ciudad desde la presa El Zapotillo.

“El Zapotillo tiene un problema social, no es que el gobierno haya decidido que ya no se hace porque no quiero que se haga, sino que tiene un problema social de fondo por el cual tenía muchos años parada la presa y no es sencillo resolver, pero necesitamos resolver el problema para ciudad de León, Guanajuato, en eso estamos totalmente de acuerdo”, indicó la precandidata a la presidencia.

Claudia Sheinbaum con empresarios de Guanajuato

Además de compartir su visión con respecto al tema del agua en Guanajuato, Claudia Sheinbaum compartió detalles sobre estrategia para seguir generando un desarrollo económico para todo el país.

En ese sentido, la militante de Morena aseguró que uno de los grandes objetivo de la Cuarta Transformación es generar más y mejores oportunidades para quienes más lo necesitan. Asimismo, señaló que era importante tener una estrecha relación con las y los empresarios.