Xóchitl Gálvez exige a AMLO no “burlarse de las víctimas” y tomar en serio la seguridad

La precandidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia, Xóchitl Gálvez, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador “ponerse a gobernar”, tomar en serio la seguridad del país y no burlarse de las víctimas.

“En este nuevo año y durante los meses que le restan a su sexenio, dedíquese a gobernar; pero sobre todo, deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara, deje de decir que todo está 'requetebién', deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente los datos, pero, sobre todo, deje de tomar a broma la seguridad”, aseveró.

Sigue leyendo:

Xóchitl Gálvez revela deseos para 2024 con mensaje de fin de año

Xóchitl Gálvez: Su meta es "emparejar el piso" para todos los mexicanos

No hay estado donde la gente no tenga miedo

A través de una carta, en la que refiere que se encuentra en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, donde semanas atrás ocurrió un enfrentamiento presuntamente entre campesinos víctimas de extorsión e integrantes de La Familia Michoacana, la senadora con licencia aseguró que “no hay estado o municipio donde la gente no tenga miedo”.

En el mismo mensaje, aseveró que “la situación no está para chistes” y que “los problemas no se solucionan con refranes”, pues recordó que durante el actual sexenio se han registrado 170 mil homicidios, además de otros delitos como los asaltos, robos, violencia y levantones.

Añadió que “los mexicanos merecemos un gobierno sensible que escuche y diga la verdad. Merecemos un gobierno que enfrente los problemas” y que ella imagina un México donde los jóvenes puedan salir de noche, las mujeres no tengan miedo y no existan padres preocupados.