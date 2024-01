Claudia Sheinbaum: la mayoría de los jóvenes están de acuerdo en que continúe la transformación

La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, recibió como invitados a parte de los Jóvenes por la Transformación, el grupo de jóvenes que la apoyará durante su precampaña y campaña, durante el más reciente episodio de su podcast semanal Sheinboom.

Ahí, la abanderada de Morena señaló que es falso que los jóvenes no apoyen la transformación, y que en cambio, la gran mayoría de los jóvenes están de acuerdo en su continuidad.

"Dicen que los jóvenes no apoyan la transformación y no es cierto. La gran mayoría de los jóvenes están de acuerdo en que continúe la transformación".

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum presume nacimiento de su nieto y boda entre mejores momentos del 2023

Claudia Sheinbaum: "Creo en un México sustentable y con bienestar"

Transformación es de jóvenes o no es transformación

La precandidata, quien aseguró que la transformación no puede ser transformación si no incluye a los jóvenes, presentó uno por uno a cinco de los integrantes del grupo que votó por ser nombrado Jóvenes por la Transformación, y aunque destacó que no son todos, todas ni todes fueron quienes tuvieron la oportunidad de participar en la grabación del episodio emitido este lunes 1 de enero.

Daniela Ceani, originaria de Acapulco y estudiante de Sociología de la Comunicación en la UAGRO, destacó que apoya a la Cuarta Transformación pues consideró que es una oportunidad para revertir la invisibilización a la que ha sido sometida la población aarodescendiente en el país. Asimismo, destacó el apoyo del Gobierno federal a la reconstrucción de Acapulco luego del paso del huracán Otis. Asimismo, Lizbeth Aspeitia, del Valle del Mezquital en Hidalgo, destacó que su apoyo proviene desde su perspectiva como mujer indígena, al considerar que los cambios son visibles en sus condiciones de vida desde 2018.

No es igualdad de oportunidades, sino de acceso a derechos

Presentaron sus orígenes diversos. Foto: Especial

Al respecto, Sheinbaum Pardo recordó que "hay dos proyectos: seguir con la transformación o regresar a lo que había antes", por lo que aseguró que la transformación plantea reconocer como iguales a todas las personas, que se erradique la discriminación de cualquier tipo y que el objetivo no es que todos tengan "oportunidades", sino igualdad de acceso a los derechos.

César Omar Hernández, paraatleta de Taekwondo y miembro de la comunidad LGBT, planteó realizar activaciones físicas a través del deporte para promover la causa de la precandidata de Morena. Mientras que Maximiliano García, luchador olímpico originario de Chiapas que ha participado en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, destacó que ha sido personalmente beneficiado gracias a los programas sociales, por lo que deben continuar.

Pide a jóvenes tomar papel activo

Los jóvenes enunciaron sus propuestas. Foto: Especial

En ese sentido, Sheinbaum Pardo recordó la implementación del programa Ponte Pila, realizado durante su gestión en la Ciudad de México para promover el deporte, destacó que esto puede replicarse para hacer frente a la mala alimentación y el sedentarismo, de modo que se atiendan las enfermedades desde la prevención.

Finalmente, Alejandra Sánchez, originaria de San Luis Potosí y estudiante de Sociología en la UNAM, aseguró que apoya la transformación porque México merece justicia, dignidad y bienestar, y porque es la vía correcta para hacer frente a la discriminación, el racismo y el machismo.

La exjefa de Gobierno capitalino agradeció el apoyo, al tiempo que remarcó que los jóvenes no pueden dejar pasar la oportunidad y responsabilidad de participar, por lo que paralelo a los eventos realizados por ella, es necesario que ellos se apropien de la campaña.