Omar García Harfuch: esta es la carta de renuncia que entregó a Martí Batres

Tal y como se había rumorado en los círculos políticos, Omar García Harfuch cumplió con uno de los pronósticos más esperados en el lado de Morena para la Ciudad de México: su renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con esto, el funcionario dejó la dependencia capitalina que ha cosechado sus más grandes éxitos en los últimos años.

El documento en el que el aún jefe de la policía presentó su dimisión fue filtrado y se reproduce de manera íntegra a continuación. Se prevé que este trámite quede oficializado una vez que Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX apruebe esta situación.

¿Qué dice la carta de renuncia de Omar García Harfuch?

¿Por qué Omar García Harfuch agradeció a Claudia Sheinbaum?

El funcionario de 41 años de edad se sumó al equipo de Claudia Sheinbaum para suplir a Jesús Orta Martínez. Desde entonces, la exmandataria capitalina buscó diversas modificaciones a la ley y a la estructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar sus condiciones.

Entre otros, se logró que los uniformados capitalinos pudieran obtener la capacidad de realizar sus propias pesquisas para sumar a las carpetas de investigación que son enviadas ala Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Además de esto, se le brindaron mejores equipos y salarios a los oficiales de la ciudad, lo cual impactó en la forma de hacer su trabajo. En todos los discursos que dio sobre la administración local, el todavía funcionario agradeció la visión de Sheinbaum para hacer las cosas.

Entre los dos se creó una relación laboral estrecha. FOTO: GOB CDMX

¿Qué educación y cargos ha tenido Omar García Harfuch?

Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental.

Licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México.

Diversos diplomados en Harvard, el FBI y la DEA de EU

Secretario de Seguridad Ciudadana desde el 4 de octubre de 2019.

Comisionado de la Agencia de Investigación Criminal de 2016 a 2018.

¿Por qué renunció Omar García Harfuch?

Tras anunciar su salida de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch indicó que su objetivo a mediano plazo es participar con la Coordinadora de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, en la creación de un mejor país.

“Como lo he expresado siempre, ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas, por esta razón me separo del cargo de secretario de Seguridad para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien, con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”, indicó el exfuncionario a través de un video difundido en redes sociales.

Además de agradecer a Sheinbaum Pardo por permitirle acceder al puesto con el que pudo defender los intereses de la ciudadanía por poco más de cuatro años, extendió el reconocimiento a sus compañeras y compañeros por auxiliar en las tareas de seguridad de la capital y con ello conseguir la reducción de diversos niveles delictivos.

Pablo Vázquez es bienvenido en la SSC CDMX

El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio la bienvenida a Pablo Vázquez Camacho como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, luego de que el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, lo designara para el puesto.

A través de una radiollamada, el personal de la institución capitalina le colocó el indicativo Tauro al nuevo secretario de Seguridad de la CDMX, quien desde hace cuatro años llegó a la subsecretaría de Participación Ciudadana, donde estuvo a cargo de la implementación de los programas de prevención, reinserción y reducción de la violencia como “Alto al Fuego” y “Reconecta con la Paz”.

Ante ello, el nuevo secretario de Seguridad agradeció la confianza depositada y se comprometió a dar resultados en la materia.

“Muchas gracias, jefe de Gobierno, por su confianza; seguiremos trabajando para profundizar los logros de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz de nuestra ciudad. Todo mi agradecimiento también a la doctora Claudia Sheinbaum y al licenciado Omar García Harfuch por la oportunidad brindada”, indicó el funcionario a través de una publicación en redes sociales.