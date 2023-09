Eduardo Verástegui quiere ser presidente de México, promete acabar con el aborto

Eduardo Verástegui se registró como aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez son iguales y no ofrecen un cambio, llamó a la ciudadanía a no dejarse manipular por la oposición y se pronunció en contra del aborto y a favor de la vida.

La tarde de este jueves el actor y productor se presentó en la Oficialía de Partes del INE, para solicitar su registro como aspirante independiente a la candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2024.

En entrevista posterior a su registro, se refirió a las virtuales candidatas de Morena, Claudia Sheinbaum y del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, de quienes dijo, son lo mismo y lo que requiere es un cambio.

EL actor ha sido considerado como alguien de ultra derecha. FOTO: Archivo.

No soy político, pero estoy harto de ver a México violado

“México no anda bien y lo podemos ver, tenemos a dos candidatas que son exactamente lo mismo, se visten diferente, tal vez coman diferente, edades diferentes, tal vez pero son igualitas, esa es la oposición, no nos podemos dejar manipular, el pueblos de México no es tonto, la gran mayoría absoluta de todos los mexicanos, yo formo parte de esa gran mayoría quiere un cambio, quiere un nuevo abordaje, con opciones diferentes alejadas de esta clase de monarquía politica, donde se reparten el pastel como mejor les plazca, con una impunidad insultante y estamos cansados”, señaló el actor.

Reconoció que aunque no es político, está cansado de la situación del país su postulación es un llamado más que un interés personal.

“Yo no soy político, yo soy actor, soy productor, pero estoy harto de ver a México como ha sido violado por décadas y es por eso que decidí hoy registrarme solicitar la inscripción y yo espero que mañana el INE nos dé la confianza porque sin constancia todo lo que les voy a decir no sirve de nada”, señaló.

Está en contra de temas como el aborto.FOTO: Archivo.

Si defender la vida es de ultraderecha, entonces lo soy: Eduardo Verástegui

Al ser cuestionado sobre los señalamientos que hay en su contra por promover una ideología de ultraderecha, Verástegui señaló que si defender la vida de los mexicanos, es ser de ultraderecha, lo es.

“Ayer fue un día muy triste para México, muy triste, millones de mexicanos no van a nacer, no van a ver la luz del sol y que se nos olvida que México se gesta en los vientres de sus madres, que viva México y no que muera”, señaló el actor y productor.

El aspirante se pronunció en contra de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Federación que despenalizó el aborto a nivel federal, se declaró en pro de la vida, incluso señaló que de llegar a la presidencia de la República, prohibirá la interrupción legal del embarazo.

¿Si es candidato prohibirá el aborto?

“Para proteger la vida, para prohibir la muerte, nadie tiene derecho a quitar la vida a un ser humano, no es un derecho humano, porque no es ni derecho, ni humano quitarle la vida a un ser humano, mucho menos quitarle la vida a un ser humano que no se puede defender”, señaló Eduardo Verástegui