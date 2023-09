El INE emite medidas cautelares contra Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Xóchitl Gálvez retirar una entrevista de sus redes sociales por advertir presuntos actos de precampaña y campaña, además le hizo un llamado a que se exprese con prudencia a fin de no incurrir en violaciones a la ley electoral. En sesión extraordinaria la instancia electoral resolvió tres asuntos derivados de denuncias y solicitudes de medidas cautelares en contra de las dos virtuales candidatas presidenciales del Frente Amplio por México y de Morena y aliados, respectivamente.

La dirigencia de Morena, que preside Mario Delgado, denunció a la senadora panista por incurrir en presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, derivado de una entrevista difundida en su canal de Youtube. Por unanimidad de votos, los consejeros declararon procedente la solicitud y emitieron medidas cautelares, con ello le ordenan a Gálvez retirar el video denunciado, al considerar que replicar dicha entrevista puede implicar, de manera preliminar, un posicionamiento anticipado porque se advierten referencias a su intención de competir por la candidatura presidencial.

Detectan el riesgo de anticipación en la campaña. FOTO: Cuartoscuro

En el mismo proyecto, los consejeros también declararon procedente la tutela preventiva contra Gálvez, toda vez que consideraron que existe un riesgo inminente de que continúe realizando entrevistas donde emita expresiones que puedan incurrir en una infracción electoral.

En su intervención, la consejera presidenta de la Comisión de Quejas, Claudoa Zavala, señaló que este tema es preocupante frente al proceso electoral y la equidad en la contienda electoral, toda vez que dijo, se puede utilizar un medio legítimo como son las entrevistas para evadir la ley.

“Hacer un llamado a la denunciada en el sentido de qué debe tener un cuidado en este tipo de desahogo de entrevistas para no recurrir en posibles infracciones a la ley electoral porque ahora no es tiempo de formular propuestas ahora iniciado el proceso electoral lo he dicho y señalado cobra mayor relevancia el principio de equidad, sobre todo también en consideración que actualmente servidora pública y que el modelo y el sistema electoral respecto de los servidores públicos tiene también un especial deber de cuidado de frente a la equidad de la contienda electoral”, señaló Zavala.

El INE pidió la cooperación de ambas aspirantes. FOTO: Facebool

En este sentido, el consejero Arturo Castillo puntualizó que la medida no es contra las preguntas del entrevistador, sino que la senadora replicó la entrevista en sus redes sociales a modo de propaganda. En un segundo asunto, la comisión aprobó medidas contra Xóchitl Gálvez para que elimine publicaciones en redes sociales relacionadas con su entrega de constancia del proceso del Frente Amplio por México el pasado 3 de septiembre.

En tanto, también emitió medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum y Alfonso Ramirez Cuellar, ex presidente de Morena, por la imagen en una bandera con la imagen de la coordinadora nacional de defensa de la 4T y la frase presidenta que advierte presuntos actos de precampaña y campaña.

“Hoy se encuentra generando una información en la que en un elemento propagandístico, pues viene además de la invitación o el reconocimiento a las jornadas nacionales de propaganda en apoyo a Claudia Sheinbaum, tiene el agradecimiento pero también visualmente señala que tiene que ver con una mujer presidenta “ Claudia Sheinbaum, mujer presidenta”, señaló la consejera Claudia Zavala.

Estas medidas también alcanzan al exdirigente morenista Alfonso Ramírez Cuellar quien hizo las publicaciones en redes sociales.

“Yo creo que en el proyecto lo tenemos que dejar claro, y también porque su dicho es que es militante del partido, tenemos que ser claros en este tipo de ajustes argumentativos para que evidentemente quede claro que es a partir de lo que él nos informó”, señaló la consejera presidenta de la comisión.