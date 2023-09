Papá de "Checo" Pérez va por la gubernatura de Jalisco: Antonio Pérez Garibay se registró por la candidatura en Morena

Antonio Pérez Garibay, papá del “Checo” Pérez, anunció que se inscribió para participar en el proceso interno de Morena por la candidatura al gobierno de Jalisco. En conferencia de medios, el diputado federal, aseguró que no tiene nada que ocultar y aunque le rasquen, no le van a encontrar nada irregular. Afirmó que es el mejor candidato para gobernar la entidad, aunque dijo, que si hay alguien mejor que él, en la ruta al 2024, aseguró que se hará a un lado.

“Y que la vida me ha sonreído de tal forma, que yo les puedo decir, llegué a esta tierra sin nada, pero no me quiero regresar sin dar lo mejor de mi para Jalisco, para mi gente y para mi país. Voy a caminar en busca de la gubernatura, porque estoy seguro sin temor a equivocarme y se lo he ofrecido a la virgen de Zapopán antes de venir aquí, que soy el mejor candidato en todos los sentidos para mi estado, para el bienestar de mi gente”, indicó.

Tras resaltar que sufrió pobreza, y que incluso para enfrentarla fue “bolerito” en las calles de Guadalajara, aclaró que no se aferra a los cargos y señaló que, si existe un mejor candidato, “metería reversa y lo apoyaría, no me aferro a los cargos, me aferro a los encargos”.

Este mediodía lo hizo oficial. Foto: Cuartoscuro

Indicó que, en este trayecto, su prioridad es lograr que, en unidad, Claudia Sheinbaum sea la próxima Presidenta de México, ya que afirmó que al país le irá muy bien con ella, y también a Jalisco, será una tierra de progreso.

“Mi compromiso es caminar con Claudia por encima de mi proyecto, para mí no hay nada más importante que Claudia sea Presidenta de México a que Antonio Pérez Garibay sea Gobernador de Jalisco. En este momento tenemos que caminar en la unidad, en Jalisco nos necesitamos todas y todos”, apuntó.

Señaló que su compromiso es hacer del estado, el más seguro del país, y tras dar a conocer algunas acciones que emprendería, comentó que será el gobernador de la salud, educación, la economía y salvará al sector agropecuario que ha sido abandonado por la actual administración estatal.

Guadalajara, capital jalisciense. Foto: Especial

“Jalisco es un estado que tiene muchos huevos, y somos los mayores productores; nuestros huevos hoy tienen que está en todo el mundo; y les quiero decir que, siendo Antonio Pérez Garibay, gobernador del estado, viéndole a los ojos, ante todos ustedes, les doy mi palabra mi compromiso, y lo firmaré ante notario, que nunca más en Jalisco se tirarán litros de leche a los drenajes como sucede el día de hoy”, externó.

Sobre la seguridad indicó que una vez tuvo que salir de la entidad por malas informaciones, pero regresó por petición del actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ahora propone combatirla con un instrumento que se utiliza en la Fórmula 1, la telemetría.

