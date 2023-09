Citlalli Navarro "Soy la más preparada de la izquierda y de la derecha"

La directora de Planeación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México, Citlalli Navarro alzo la mano para encabezar la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, pues afirma que es una "jarocha" con amplia experiencia y con bases sólidas de preparación para gobernar Veracruz.

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, Citlalli Navarro destacó que los políticos actuales deben tener una visión multidimensional de la situación actual, ya que "solo basta con las ganas".

"Yo creo que la obligación de todos los políticos al día de hoy es tener una visión multidimensional de las cosas no nada más nos podemos tener las ganas o levantar la mano y decir ya me toca, o ser un producto de la coyuntura. Tenemos la responsabilidad de dirigir un estado. Vamos a dirigir un Estado no cualquier estado es un estado muy complejo de los más complejos del país con problemas de seguridad.