Libia García urge a definir a la candidata del PAN en Guanajuato: "Ya los tiempos están encima"

La secretaria de Desarrollo Social y Humano, Libia Dennise García Muñoz Ledo, recordó el acuerdo de definir la candidatura del PAN a gobernadora de Guanajuato a finales del mes de septiembre; reconoció que los tiempos ya están encima. La funcionaria estatal dijo que existe voluntad política por parte de las integrantes de la mesa, situación que abona a generar un proyecto de unidad para los comicios del 2024 en Guanajuato.

“Lo que se ha platicado es que fuera a finales de septiembre, ya los tiempos están encima, entonces seguramente septiembre - octubre estaremos definiendo, pero yo creo que esto tiene que resolverse a la brevedad… Yo creo que lo que tenemos que hacer es construir un proyecto de unidad”, declaró García Muñoz Ledo. Destacó la viabilidad del proyecto de unidad fortalecido, para las elecciones del 2024.

“Vamos avanzando en la mesa, la siguiente semana tenemos una reunión con Marco Adame, la intención es ya seguir avanzando, cerrar y yo creo que hay toda la voluntad política que creo que eso es lo más importante para avanzar y para ya construir la unidad del proyecto, porque necesitamos salir fuertes con este proyecto Guanajuato 2024”.

Al preguntarle si asistir al segundo informe de gobierno de la presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, es un mensaje de unidad, la funcionaria estatal dijo que no sólo eso y reconoció el trabajo que realiza Alejandra Gutierrez al frente de la administración pública del municipio de León.

“No sólo un mensaje de unidad, yo creo que eso es algo que tiene que estar ahí, si no es más que nada el reconocimiento al gran trabajo que ha hecho en el municipio, yo la reconozco a ella como una mujer líder, con capacidad que ya está transformando León sin duda, entonces yo creo que es importante dar estas muestras porque además somos mujeres que hemos hecho cosas diferentes en política y hay que apoyarnos unas con otras”.

Libia Dennise se dijo contenta con lo que han logrado con los ciudadanos, militantes y presidentes municipales del PAN y del PRI principalmente y aseguró que seguirá trabajando para conquistar a los guanajuatenses.

“Yo estoy muy agradecida del apoyo de los liderazgos, los alcaldes del partido, los alcaldes incluso también del PRI que están respaldando este proyecto, los militantes de a pie que son los que siempre respaldan las candidaturas de acción nacional, yo estoy contenta con lo que hemos logrado y yo lo que sí creo y estoy convencida es que no debe ganarnos la soberbia, yo lo he dicho hay que trabajar por conquistar a los ciudadanos, por supuesto eso no se puede hacer si no es en unidad”.

Por último, la actual secretaria de Desarrollo Social y Humano señaló que sería en noviembre o diciembre de este año que la aspirante que encabece la candidatura, tenga que dejar su cargo público.