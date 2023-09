Elecciones 2024: inicia Morena el registro por la gubernatura de Tabasco

Morena inició el registro de aspirantes a las gubernaturas de las 9 entidades que se disputarán el cargo el próximo 2 de junio de 2024, entre ellas se encuentran el estado de Tabasco de donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Javier May: solicitará que el CNE incluya a todos a los interesados

Javier May fue uno de los que ya realizó su registro como aspirante a Coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación . En conferencia de prensa, declaró que solicitará al Consejo Estatal del partido que pida al Comité Nacional de Elecciones (CNE) que incluya en las encuestas a todos los interesados en participar.

Aseguró que cuenta con atributos éticos, políticos y estatutarios, para llevar el mensaje de Morena a cada colonia, pueblo y barrio de Tabasco.

Javier May ha visitado distintos municipios de Tabasco para ganar seguidores.

Créditos: X @TabascoJavier

Marcos Rosendo Medina Filigrana: pidió respetar estatutos y quitar anuncios espectaculares

El diputado federal por Morena, Marcos Rosendo Medina Filigrana pidió licencia por tiempo indefinido a su cargo para inscribirse al proceso por la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Cuando hizo la declaración que participaría en el proceso interno de selección, pidió a los demás aspirantes de Morena respetar los estatutos y quitar los anuncios espectaculares.

Marcos Rosendo Medina busca la candidatura por Morena a Tabasco.

Cortesía: FB marcosrosendomedina

Mónica Fernández Balboa: Queda estrictamente prohibido utilizar el presupuesto público para favorecer a participantes.

Mónica Fernández dijo estar de acuerdo en los requisitos para aspirar a las gubernaturas.

Cortesía: X @monicaferbal

La senadora Mónica Fernández Balboa dijo estar de acuerdo en los planteamientos, requisitos y obligaciones que pide el proceso interno de Morena y celebró la eliminación de privilegios y ventajas que pudieran tener algunos aspirantes. Aseguró que es una de las más interesadas en participar en el proceso para trabajar a favor de Tabasco.

Queda estrictamente prohibido utilizar el presupuesto público o bienes gubernamentales para favorecer a participantes o a sus representantes durante el proceso.

Yolanda Osuna Huerta: No hay confrontación con nadie; todos nos conocemos y somos un equipo.

Yolanda Osuna no renunciará a su cargo com presidenta municipal en el proceso interno de Morena para la gubernatura de Tabasco.

Cortesía: X @YolandaOsunaH

La presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta dijo que está acatando las reglas que puso Morena para contender por la gubernatura de Tabasco y que no hay competencia alguna con Javier May. Osuna dijo que no renunciará a su cargo y que utilizará los sábados y domingos para recorrer el estado una vez que se definan los tiempos de la convocatoria.

Confirma su registro

La alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, confirmó que ya se inscribió en el proceso interno de Morena y buscara convertirse en la nueva coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación en Tabasco.

Osuna Huerta, sostuvo que se inscribió este mismo martes por la mañana al proceso interno de su partido y ya entrada la tarde de este martes, público un video en sus redes sociales, dando detalles sobre el proceso.

Además, Yolanda Osuna Huerta dijo que los aspirantes deben respetar los lineamientos de la convocatoria, por lo cual, no coincide con Javier May en qué todos los aspirantes que se inscribieron deban ser encuestados.

Incluso, Osuna Huerta dijo que en su caso, espero hasta conocer todos los lineamientos de la convocatoria para finalmente inscribirse al proceso.

En su mensaje publicado en redes sociales, la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta dijo que buscará la unidad y el respeto dentro de su partido y que la convocatoria de Morena es un hecho histórico.

Mario Llergo

El diputado federal Mario Rafael Llergo Latournerie se registró este lunes para participar en el proceso interno de Morena.

De acuerdo a un video difundido en sus redes sociales, anunció que cumplió con el protocolo de inscripción establecido en la convocatoria de su partido, quedando formalmente registrado.

Asimismo, el legislador afirmó que es una persona que avanza con convicción y coherencia en línea con lo que ha venido realizando. Y por ello ha decidido participar en la contienda interna para elegir a la persona que liderará la defensa de la Cuarta Transformación.

¿Cómo es el proceso de registro de aspirantes a gubernaturas en Morena?

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena realiza el registro en línea y quedará habilitado hasta las 23:59 del martes 26 de septiembre. Podrán registrarse militantes y personas externas del partido, solamente se tendrá que confirmar que no se tengan antecedentes por violencia de género o sean deudores alimentarios.

Del 29 de septiembre al 29 de octubre se hará el análisis de perfiles y realización de encuestas y por último, el 30 de octubre del 2023: Anunciarán el nombre de las y los ganadores.

Con información de Armando de la Rosa