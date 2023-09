Adrián Rubalcava pediría licencia en octubre para competir por la CDMX

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, anunció que podría solicitar licencia a su cargo a principios de octubre con la intención de buscar ser el candidato de la alianza de la oposición a la jefatura de Gobierno en las elecciones del 2024.

En entrevista, tras un evento de reentrenamiento regional de la zona centro de la FBINAA, dijo que esto sigue analizándolo y aprovechó para pedirle a las dirigencias locales del PRI, PAN y PRD que definir el método para elegir a su candidato en la capital, pues “no podemos ver cómo nuestros rivales están caminando las calles y nosotros aquí enfrascados”.

No ha dado a conocer quién se quedaría en su cargo

"Estoy considerando que estaría solicitando licencia a principios de octubre, estamos a 15 días; voy a hablar con la dirigencia, no me quiero adelantar, pero en caso de que no haya repuesta, tendría que valorar tener que renunciar, independientemente de que ya esté definido el método”, apuntó.

Destacó que el candidato elegido debe ser designado bajo un proceso democrático pues de lo contrario se fraccionaría la alianza partidista. Dijo que se prevé que primero cada partido selecciones a su candidato y posteriormente se haga un debate.

Está a favor de un debate entre ambas facciones

"Entiendo que quieren aventarlo hasta el 5 de noviembre, para nosotros eso es una tragedia, se tiene que redimir de manera inmediata; yo he estado platicando con mi dirigencia estatal, me ha propuesto que se pueda adelantar y, en caso de que no se pueda resolver de manera conjunta con todos los partidos -eso me comentó mi dirigente- estaría el PRI sacando su propuesta y, posteriormente, empatándola con los demás partidos", indicó.

Finalmente aplaudió el destape de Omar García Harfuch, toda vez que sentenció dio buenos resultados en la capital.